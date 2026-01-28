César Montes no saldrá al Beşiktaş: Lokomotiv de Moscú rechaza la oferta

El futuro de César Montes generó movimiento en el mercado europeo luego de que el Besiktas de Turquía presentara una oferta formal para fichar al defensor mexicano. Sin embargo, el Lokomotiv de Moscú decidió rechazar la propuesta, al considerar que no cumplía con sus expectativas económicas ni deportivas.

Fuentes cercanas a la operación señalan que el club turco buscaba reforzar su línea defensiva de cara a la próxima temporada y veía en Montes a un futbolista con experiencia internacional, liderazgo y regularidad, cualidades que han llamado la atención en distintas ligas del continente. A pesar del interés concreto, la directiva del Lokomotiv optó por mantener al jugador en su plantilla.

Desde su llegada al futbol ruso, César Montes se ha consolidado como un elemento recurrente en la defensa del conjunto moscovita, aportando solidez, juego aéreo y salida limpia desde el fondo. Su desempeño ha sido constante, lo que ha incrementado su valor en el mercado y ha despertado el interés de equipos fuera de Rusia.

El Besiktas, uno de los clubes más importantes de Turquía y habitual participante en competiciones europeas, buscaba aprovechar el mercado de verano para sumar experiencia a su zaga. No obstante, el rechazo del Lokomotiv complica cualquier intento inmediato por concretar el traspaso, aunque no se descarta que puedan surgir nuevas negociaciones en el futuro.

Para Montes, exjugador de Rayados de Monterrey y con paso por La Liga española, la posibilidad de cambiar de club representaba una nueva oportunidad de crecimiento en su carrera europea. Por ahora, el defensor mexicano deberá continuar enfocado en su compromiso con el Lokomotiv, donde sigue siendo considerado una pieza clave del proyecto deportivo.

En el entorno del futbol mexicano, la situación del zaguero es seguida de cerca, especialmente pensando en su continuidad y ritmo competitivo de cara a futuras convocatorias con la Selección Mexicana. Mientras tanto, el mercado permanece abierto y el nombre de César Montes continúa apareciendo como uno de los defensores mexicanos con mayor proyección en el extranjero.