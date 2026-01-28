Bombazo en el mercado: Dembélé podría dejar París tras el Mundial 2026

La Liga Profesional Saudí (SPL) parece lista para sacudir nuevamente los cimientos del fútbol mundial tal como lo hicieron hace unos años con la llegada del portugués Cristiano Ronaldo, pero ahora la mira del campeonato de Medio Oriente está en la estrella del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.

Los medios europeos señalan que la operación sería el movimiento potencial "más grande desde la llegada de Cristiano", quien hasta hoy se ha convertido en el estandarte de la liga de Arabia, no solo por la contratación sino también por su deseo de mantenerse en esa competencia mientras otros solo han sobrevivido algunos meses.

El interés saudí surge en un momento de incertidumbre financiera en la capital francesa. A pesar de que el contrato del extremo expira hasta 2028, las tensiones sobre una reestructuración salarial han abierto una grieta. Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, lanzó recientemente una advertencia clara ante los rumores de que el reciente ganador del Balón de Oro busca un aumento sustancial de sueldo.

"La política del club es que tenemos un tope salarial para los jugadores, como todo el mundo sabe. Todos deben respetarlo. El equipo y el club son más importantes que nadie", sentenció Al-Khelaifi ante los medios, trazando una línea dura en las negociaciones y que, algunos, han interpretado como una advertencia a la estrella.

De acuerdo con información de Sky Sports News, ya se han realizado "consultas preliminares" para tentar al francés este verano. Kaveh Solhekol, analista del medio británico, explica que el panorama en Arabia está cambiando: ya no se trata solo del Fondo de Inversión Pública (PIF), sino de la entrada de inversionistas privados dispuestos a usar su propio capital para atraer a figuras en la cima de su carrera.

"Si esto sucede, sería el acuerdo más importante para Arabia Saudita desde que firmaron a Cristiano Ronaldo", aseguró Solhekol, aunque admitió que el fichaje es un "tiro lejano" dado el momento deportivo del jugador.

El Mundial 2026, la prioridad inminente

Por ahora, Dembélé se mantiene ajeno al ruido del mercado. El internacional francés ha dejado claro que su única meta a corto plazo es terminar la temporada con el PSG y liderar a su selección en la Copa del Mundo de Norteamérica.

"Sabemos lo que se necesita para llegar hasta el final y vamos a intentar hacer todo lo posible para traer el trofeo a casa", declaró Dembélé a CNN, subrayando que el torneo en Estados Unidos, México y Canadá es una misión prioritaria. Sin embargo, al finalizar el Mundial, con solo dos años restantes en su contrato y una oferta lucrativa, podría decidir dejar París.