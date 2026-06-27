El mensaje de amor que acompañará a Cristiano Ronaldo ante Colombia: su madre volvió a emocionarlo

A Cristiano Ronaldo le sobran récords, goles y noches históricas, pero antes de buscar otro capítulo en su interminable carrera recibió algo que no aparece en ningún marcador. Las palabras de su madre volvieron a cobrar fuerza a nivel muundial.

María Dolores Aveiro, la mujer que acompañó desde el inicio el camino del futbolista portugués, apareció en un emotivo mensaje difundido por la FIFA para enviarle orgullo, cariño y una frase que resume la dimensión de su hijo más allá del futbol: “Le has dado mucho al mundo”.

Estoy orgullosa de que mi hijo siga haciendo historia. Quiero agradecer a todos los aficionados que te han apoyado. Le has dado mucho al mundo. Un beso para ti, hijo mío. Tu madre siempre estará aquí para ti”, expresó.

El mensaje llegó justo antes del partido más importante de la fase de grupos para Portugal, un duelo ante Colombia donde Cristiano vuelve a cargar con la mirada del planeta. Después de responder con un doblete frente a Uzbekistán, CR7 llega renovado y con otro récord bajo el brazo.

Sus dos goles lo convirtieron en el máximo anotador histórico de Portugal en Copas del Mundo con 10 tantos, superando los nueve de Eusébio, la leyenda que marcó una época en el Mundial de 1966.

Pero la historia de Ronaldo en esta Copa no sólo se escribe con números. El delantero también se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes del Mundial, una marca que refleja la longevidad de un jugador que lleva más de dos décadas convertido en símbolo nacional.

Ahora Portugal necesita una victoria ante Colombia para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Los portugueses llegan con cuatro puntos, mientras los colombianos lideran el grupo con paso perfecto.