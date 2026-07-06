“El mejor partido”; Harry Kane recupera la voz y llena de elogios a México

La noche del domingo terminó con Harry Kane prácticamente sin voz. El capitán de Inglaterra compareció ante los medios apenas unos minutos después de eliminar a la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 y apenas podía hablar, consecuencia del enorme desgaste físico, de los constantes gritos para ordenar a sus compañeros y de la intensidad con la que vivió un partido que, apenas unas horas después, calificó como uno de los mejores de toda su carrera con los Tres Leones.

Ya recuperado, el delantero reapareció este lunes en sus redes sociales y arrancó el video con una sonrisa y una broma sobre la entrevista que rápidamente se hizo viral.

¿Cómo están todos? Antes que nada, como pueden escuchar, mi voz ya regresó. Fue una entrevista para la historia. Me dio mucho gusto ver que todos se rieran de eso en redes sociales", comentó.

Sin embargo, el atacante no tardó en ponerse serio para explicar lo que significó el duelo disputado en el Estadio Ciudad de México, escenario que calificó como perfecto para una noche inolvidable.

Fue la manera perfecta de terminar una noche perfecta. Entrar a ese partido fue algo muy especial. La atmósfera, el estadio... creo que todos estábamos muy emocionados simplemente por estar ahí y disputar un partido tan icónico", expresó.

Después llegó la frase que mejor resume la magnitud que tuvo el encuentro para el máximo goleador histórico de Inglaterra.

"Sin duda es uno de mis partidos favoritos con la camiseta de Inglaterra", aseguró.

Lejos de enfocarse únicamente en el resultado, Kane resaltó la resistencia que tuvo que mostrar su equipo para soportar la reacción del conjunto dirigido por Javier Aguirre, que llegó a ponerse a un gol del empate tras remontar parcialmente una desventaja de dos anotaciones.

Superamos muchas adversidades durante el partido. Peleamos de la forma en que lo hicimos, pusimos el cuerpo, hubo compañeros cubriendo cada centímetro del campo. Fue increíble formar parte de algo así", afirmó.

El capitán inglés también aprovechó para felicitar a todo el plantel y reconocer que desde antes del silbatazo inicial sabían que enfrentaban uno de los compromisos más exigentes de la Copa del Mundo.

"Todo el crédito para los muchachos. Estoy muy orgulloso de todos, de los jugadores, del cuerpo técnico y de toda la gente involucrada. Sabíamos el reto que teníamos enfrente, sabíamos lo difícil que sería y logramos salir adelante para avanzar a la siguiente ronda", señaló.

Agreadece a la afición en el estadio, y desvelada en Europa

Finalmente, Harry Kane agradeció el respaldo de la afición inglesa, tanto de quienes llenaron buena parte de las tribunas del Estadio Ciudad de México como de los miles de seguidores que permanecieron despiertos en su país para acompañar al equipo a la distancia.

"Apreciamos muchísimo el apoyo. Sabemos que hubo muchísima gente en el estadio y también muchos que se quedaron despiertos hasta tarde para vernos desde casa. Sentimos esa conexión más fuerte que nunca. Ahora ya nos recuperamos, nos tranquilizamos un poco y comenzaremos a preparar un enorme partido de cuartos de final. Muchas gracias por todo el apoyo", concluyó el capitán inglés, quien dejó claro que la dramática victoria sobre la Selección Mexicana será un partido que difícilmente olvidará.