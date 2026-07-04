VIDEO: El terrible gesto de Mbappé con Orlando Gill, portero de Paraguay

Más allá del marcador que favoreció a Francia, el encuentro entre la selección francesa y Paraguay fue un verdadero choque de emociones y tensiones.

Los jugadores de ambos equipos terminaron el partido muy calientes, con roces constantes, entradas fuertes y un ambiente de alta rivalidad que se palpó en cada minuto.

Gill aventándole la pelota a Mbappé tras el partido REUTERS

Los futbolistas salieron del campo con la sangre hirviendo. Los pequeños incidentes durante los 90 minutos sumaron y dejaron a varios protagonistas con los ánimos a flor de piel, especialmente en los minutos finales y tras el pitazo inicial.

Mbappé ignora a Gil tras darle la mano

Inmediatamente después del partido, mientras los jugadores se saludaban o caminaban por el campo, Kylian Mbappé protagonizó un momento polémico con el arquero paraguayo Orlando Gill.

El portero paraguayo se acercó al 10 francés, quien parecía dispuesto a intercambiar un gesto de deportividad. En lugar de responder con cordialidad, Mbappé estalló en una celebración efusiva y provocadora justo frente a él.

Con el rostro desencajado, gritando y gesticulando de forma agresiva, el delantero francés le celebró en la cara al portero, ignorando cualquier intento de saludo y mostrando una actitud desafiante.

El video captura claramente cómo Mbappé se da vuelta y continúa con su festejo personal, dejando a Gill visiblemente molesto.

Este gesto fue calificado por muchos como poco elegante y falto de respeto, especialmente en un contexto donde se espera cierta grandeza del vencedor.

Las palabras de Orlando Gill sobre el gesto de Mbappé

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el arquero paraguayo Orlando Gill se refirió al incidente y explicó su propia reacción posterior, que incluyó un pelotazo hacia Mbappé.

Esto es futbol, yo le pase la mano felicitandolo, como no me dio bola, entré en un momento de calentura, pero bueno, después me tranquilice”, reveló.

Gill reconoció que el desprecio de Mbappé lo afectó emocionalmente en ese instante caliente del partido, sin embargo, le deseó lo mejor en el Mundial, a él y a Francia.