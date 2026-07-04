Johan Vásquez y César Montes: la amistad detrás de la mejor defensa del Mundial

Johan Vásquez y César Montes se han consolidado como la pareja de centrales de la Selección Nacional de México durante la Copa del Mundo 2026. Ambos han sido piezas fundamentales para que el Tricolor llegue a los octavos de final con paso perfecto y sin recibir un solo gol.

Sin embargo, la sociedad que hoy sostiene la defensa mexicana no comenzó en la selección mayor. Detrás de ese entendimiento existe una amistad que inició cuando ambos eran niños y coincidieron durante su proceso de formación en fuerzas básicas.

Con el paso del tiempo compartieron vestidor en distintos equipos, crecieron juntos como futbolistas y ahora son la base de una de las mejores defensas del torneo.

México no ha recibido gol en el Mundial 2026. REUTERS

Johan Vásquez y César Montes se conocen desde niños

En entrevista con FIFA, Johan Vásquez recordó el momento en el que conoció a César Montes durante su etapa en Pachuca, cuando ambos descubrieron que eran originarios del mismo estado.

Yo creo que tenía unos diez u once años cuando lo vi. Nos conocimos en Pachuca y allí nos dimos cuenta de que éramos paisanos, de la misma región y del mismo estado.

Años después volvieron a coincidir en Cimarrones de Sonora, una etapa que fortaleció todavía más la relación entre ambos. Vásquez explicó que la cercanía con Montes le permitió sentirse acompañado cuando llegó al equipo.

Al ser del mismo estado, al ser paisanos, te cobijas más. Porque muchas veces me tocó llegar y no conocer a todos los chicos. Te vas juntando con quien vive cerca de tu casa y así. Cuando recién llegué me dio cobijo y me enseñó muchas cosas. Creo que ahora es algo muy natural. Tenemos una amistad desde hace muchos años y nos conocemos bastante.

Tras su paso por Cimarrones, ambos coincidieron nuevamente en Rayados de Monterrey. Más adelante sus caminos se separaron cuando Montes permaneció en el club regiomontano, mientras que Vásquez pasó a Pumas antes de dar el salto al Genoa de la Serie A.

De los Juegos Olímpicos a la defensa titular de México

Antes de consolidarse en Europa y convertirse en la pareja titular de la Selección Mexicana, Johan Vásquez y César Montes también compartieron la zaga en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En 2021, luego del aplazamiento provocado por la pandemia, ambos formaron parte del equipo que conquistó la medalla de bronce para México.

Vásquez considera que gran parte del grupo actual se formó durante ese proceso y que la confianza entre los jugadores ha sido determinante para el rendimiento del equipo.

No te digo que seamos la base, pero sí somos bastantes de los que competimos ahí. Hemos formado una familia en la selección; ya llevamos ciertos años conociéndonos y jugando juntos. Esa es la clave. En los Olímpicos conseguimos un bronce histórico. Es una de las mejores competencias de mi carrera por muchas razones y, además, pude cumplir mi sueño de ir a Italia.

El crédito es de todo el equipo, dice Vásquez. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

La defensa mexicana mantiene la portería imbatida

El trabajo de Vásquez y Montes ha sido una de las claves para que México continúe sin recibir anotaciones en la Copa del Mundo.

Aun así, el defensor del Genoa considera que el mérito no pertenece únicamente a la línea defensiva, sino a todo el funcionamiento colectivo del equipo.

Es una cosa muy bonita en lo personal, dar seguridad al equipo, que el equipo confíe en ti también. Tratamos de hacer nuestro trabajo, pero no porque no recibas gol significa que todo está bien defensivamente. A veces no podemos confundir eso. Ha habido ocasiones en las que nos ha salvado un compañero, el portero u otro jugador, y el crédito se lo lleva toda la defensa, pero esto es trabajo de todos. Somos conscientes de nuestros momentos, nos conocemos desde hace tiempo y sabemos nuestros límites. Creo que eso es lo que nos hace ser una gran defensa.

Todo apunta a que Javier Aguirre volverá a mantener a Johan Vásquez y César Montes como titulares en la defensa central para el partido frente a Inglaterra, donde México buscará avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo y seguir construyendo una de las mejores actuaciones de su historia en el torneo.