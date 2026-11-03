Caos en Old Trafford: afición del Manchester United lanza objetos a sus propios jugadores (VIDEO)

En el primer tiempo del partido de la Champions League entre Manchester United y la AS Roma, disputado en Old Trafford, el ambiente se volvió explosivo cuando los locales se quedaron 0-2 abajo en apenas 18 minutos.

Matías Soulé abrió el marcador en el minuto 11 tras un grave error defensivo, y minutos después Ayden Heaven cometió un penalti que Donyell Malen transformó.

Con el resultado en contra y una actuación muy pobre del equipo de Michael Carrick, sectores de la afición red devil, perdieron la paciencia y comenzaron a lanzar objetos al terreno de juego, entre ellos numerosas pelotas de tenis de color verde y dorado.

La protesta, que ya había arrancado antes del pitido inicial con el lanzamiento de unos 4 mil globos verdes y dorados (los colores históricos del Newton Heath), se intensificó durante el juego.

El árbitro tuvo que detener el encuentro brevemente para que se retiraran los objetos del césped. En ese momento, los jugadores Matheus Cunha y Diogo Dalot se acercaron a la banda para intentar calmar a la afición y colaborar en la retirada de las pelotas, en un gesto que buscaba apaciguar los ánimos en un Old Trafford cada vez más hostil hacia los suyos.

Mientras tanto, desde las gradas resonaron con fuerza cánticos dirigidos contra los propietarios. La afición coreó repetidamente “Sell the club, fuck off home” (Vender el club, iros a casa), junto a otros gritos contra la familia Glazer, Sir Jim Ratcliffe e incluso directivos como Jason Wilcox.

La crisis de resultados eleva la tensión entre el United y su afición

El incidente de este martes no es aislado. Los resultados muy adversos que arrastra el Manchester United en las últimas semanas (con una racha de nueve partidos sin ganar antes de este choque) han multiplicado el malestar de la afición.

Las protestas contra los dueños, las pifias a los jugadores y los cánticos pidiendo el cambio de propiedad se han vuelto recurrentes en Old Trafford, reflejando un clima de ruptura creciente entre la base de seguidores y el club.