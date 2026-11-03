VIDEO: LeBron James le roba el vino a un aficionado

LeBron James encontró tiempo hasta para probar el vino de un aficionado. Durante la victoria de los Philadelphia 76ers por 126-107 sobre los Chicago Bulls, el veterano chocó con un espectador ubicado detrás de la canasta y, después de derramar parte de su bebida, decidió darle un sorbo.

James, de 41 años, terminó fuera de la cancha tras un contraataque y su impulso lo llevó hasta las primeras filas. El contacto con el aficionado provocó el derrame, pero el jugador de Filadelfia convirtió el percance en una escena que se llevó parte de la atención del encuentro del lunes.

LeBron explicó después del partido, entre risas, qué lo llevó a probar la bebida del espectador.

Choqué con él, derramé parte de su vino. Así que quise ver si valía la pena por mi brazo y qué tan bueno estaba. Estaba bien”, comentó James.

El veterano también dejó una actuación completa dentro de la duela, con 15 puntos, nueve asistencias y siete rebotes, para contribuir al cuarto triunfo consecutivo de su equipo.

Con el resultado, los 76ers colocaron su registro en siete victorias y una derrota, el mejor de la Conferencia Este, y prolongaron el buen inicio de la etapa de James en Filadelfia, adonde llegó en julio.

LeBron compartió el quinteto titular con Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe y Jaylen Brown, en una noche en la que los cinco alcanzaron cifras de dos dígitos en anotación.

Maxey encabezó la ofensiva con 26 puntos, mientras que la producción repartida entre los titulares ayudó a Filadelfia a construir una diferencia de 19 unidades frente a Chicago.

James vinculó ese ambiente con la necesidad de disfrutar el recorrido de una campaña larga, incluso en medio de la concentración y las responsabilidades que exige competir en la NBA.

Es un maratón largo, y si no encuentras maneras de divertirte a lo largo del camino —aunque estés trabajando, aunque estés concentrado— puede pasarte factura”, manifestó LeBron.

Los 76ers acompañaron las risas con resultados: su racha de cuatro victorias consecutivas los colocó al frente del Este durante los primeros encuentros de la temporada.

Para James, la noche reunió una contribución en distintos aspectos del juego, otro triunfo con su nuevo equipo y un inesperado encuentro junto a la tribuna. El sorbo de vino quedó como la imagen más curiosa de una jornada que Filadelfia cerró con motivos para celebrar.