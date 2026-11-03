Del escándalo al desempleo en la NFL: Los Bills despiden a C.J. Gardner-Johnson tras su suspensión

Los Buffalo Bills han sacudido el panorama de la NFL al anunciar la liberación inmediata del safety veterano C.J. Gardner-Johnson. La sorpresiva decisión de la directiva de cortar lazos con el defensivo de 28 años se hizo pública este martes, apenas un día después de que concluyera formalmente la suspensión de un partido que le impuso la liga por su reprochable conducta antideportiva en la Semana 6.

El infame incidente ante los Las Vegas Raiders

Gardner-Johnson se convirtió en el centro de las críticas tras protagonizar un desagradable altercado durante el partido del pasado 18 de octubre contra los Las Vegas Raiders. Justo antes de concluir la primera mitad del encuentro, el defensivo fue expulsado de forma automática tras ser captado por las cámaras de televisión escupiendo directamente en dirección al ala cerrada novato de los Raiders, Brock Bowers.

La oficina de la liga castigó la acción con una suspensión formal, la cual Gardner-Johnson cumplió el pasado fin de semana durante la contundente victoria de su ahora exequipo ante los Baltimore Ravens. Aunque el propio jugador reconoció públicamente su error al señalar que debía "asumir las consecuencias como un hombre maduro", el staff de Buffalo decidió que su ciclo con la organización había terminado de manera definitiva.

Las verdaderas razones detrás de su despido

A pesar del peso mediático que generó el escándalo del escupitajo, reportes internos apuntan a que la principal razón de su despido radica en la notable inconsistencia de su rendimiento sobre el emparrillado.

Durante los seis compromisos que disputó esta campaña como titular con los Bills, Gardner-Johnson registró estadísticas muy por debajo de las expectativas de la gerencia, permitiendo un alto 64.7% de pases completos en su zona de cobertura y liderando la NFL con una preocupante tasa del 25.7% en tacleadas falladas.

Con la partida del defensivo, los líderes divisionales de la Conferencia Americana han entregado la titularidad de la posición al veterano safety Damar Hamlin, quien tuvo una destacada actuación con cinco tacleadas en el juego anterior. Este movimiento representa el tercer corte de temporada regular en los últimos dos años para Gardner-Johnson, consolidando su reputación como un atleta de innegable talento pero con severos problemas de disciplina y estabilidad en el vestuario.