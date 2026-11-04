Liverpool se derrumba en Estambul y pierde el paso perfecto en Champions

Liverpool dejó escapar dos ventajas y cayó 3-2 ante el Fenerbahce en Estambul, donde perdió el paso perfecto en la Champions League. El conjunto inglés no sostuvo el control del encuentro y terminó castigado por un cabezazo de Vedat Muriqi.

El equipo de Andoni Iraola sufrió para contener la reacción del cuadro turco, que encontró en los errores defensivos visitantes el camino hacia su primera victoria en esta fase de liga.

Trey Nyoni, de 19 años, adelantó al Liverpool con una volea desde la frontal del área, después de un despeje defectuoso de Archie Brown. El mediocampista destacó por su manejo del balón y personalidad en una noche complicada para sus compañeros.

La respuesta del Fenerbahce llegó mediante Mason Greenwood, cuyo tiro libre se desvió en Jérémy Jacquet y terminó en la red. El empate cambió el desarrollo de un encuentro que hasta entonces había tenido al conjunto inglés como dominador.

Iraola recurrió a Alexander Isak, Cody Gakpo y Florian Wirtz al minuto 66 para recuperar fuerza ofensiva, después de haber dejado a los tres entre los suplentes.

Isak respondió apenas tres minutos después de ingresar, cuando remató de cabeza un centro de Gakpo para devolverle la ventaja al Liverpool y acercarlo a una cuarta victoria consecutiva en el torneo.

Sin embargo, Brown apareció sin marca para establecer el 2-2, apenas cuatro minutos después del tanto del delantero sueco. La defensa inglesa volvió a fallar y permitió que el equipo local recuperara la iniciativa.

Muriqi completó la remontada al imponerse por arriba a tres jugadores y conectar el cabezazo decisivo. Liverpool se quedó con nueve puntos, mientras el Fenerbahce llegó a cinco tras castigar la fragilidad de su rival.

Haaland decide para el City

Erling Haaland apareció al minuto 78 y le dio al Manchester City una victoria de 3-2 sobre el Leipzig, que había igualado el marcador en dos ocasiones. El noruego llegó a 13 goles en nueve partidos ante el conjunto alemán, el rival al que más veces le ha marcado.

City abrió el marcador al 37 con un autogol de Castello Lukeba, pero Ridle Baku empató al 49 con un disparo por el primer poste de Gianluigi Donnarumma. Enzo Fernández recuperó la ventaja al 58 con un cabezazo, antes de que Antonio Nusa estableciera el 2-2 al 61.

Erling Haaland llegó a 13 goles en nueve partidos ante el Leipzig, su rival más castigado, y dio el triunfo al Manchester City. REUTERS

Haaland resolvió al conectar un centro raso de Elliot Anderson y alcanzó 62 goles en 61 encuentros de Champions. El equipo de Enzo Maresca llegó a nueve puntos y se colocó séptimo, después de presentarse en Alemania con dos derrotas consecutivas en la Liga Premier.

Arsenal soporta la reacción en Praga

Arsenal venció 2-1 al Slavia Praga como visitante y conservó el invicto en la Champions League, con un gol y una asistencia de Viktor Gyökeres. El equipo de Mikel Arteta llegó a 10 puntos y se colocó tercero en la clasificación.

Noni Madueke abrió el marcador al minuto nueve, tras un pase de Gyökeres, con un disparo entre las piernas del portero Nazar Domchak. El delantero sueco amplió la diferencia al 38, después de combinar con Mikel Merino y definir junto al poste más lejano.

Arsenal conservó el invicto en la Champions League y llegó a 10 puntos tras vencer al Slavia Praga con goles de Noni Madueke y Viktor Gyökeres. REUTERS

Slavia Praga presionó en la segunda mitad y exigió a David Raya, mientras Gabriel evitó otra anotación sobre la línea. Wiktor Nowak descontó al minuto 90, pero Arsenal sostuvo el resultado y consiguió su tercera victoria en cuatro jornadas.

Dortmund frena al Betis

Borussia Dortmund terminó con el paso perfecto del Real Betis al vencerlo 2-1 en el Signal Iduna Park. El conjunto de Manuel Pellegrini reaccionó para empatar en la segunda mitad, pero recibió el gol definitivo poco después y sufrió su primera derrota en esta Champions.

Fábio Silva adelantó al cuadro alemán al minuto 49, después de una primera parte en la que Álvaro Valles sostuvo al Betis con intervenciones decisivas. Pellegrini respondió con los ingresos de Isco y Aitor Ruibal, y este último consiguió el 1-1 al 68, en su regreso tras cinco meses de baja por lesión.

Fábio Silva aportó un gol y una asistencia en el triunfo del Borussia Dortmund, que terminó con el paso perfecto del Betis en la Champions League. REUTERS

Karetsas devolvió la ventaja al Dortmund al minuto 72, tras recibir de Fábio Silva y definir de zurda al primer poste. Betis insistió hasta el final con Isco como generador de peligro, pero no encontró el empate y ambos equipos quedaron con nueve puntos.

Brujas se impone en casa del PSV

Brujas consiguió una victoria de 2-1 sobre el PSV Eindhoven en territorio neerlandés y sumó su tercer triunfo en cuatro jornadas de la fase de liga de la Champions League.

El conjunto belga llegó a nueve puntos, con un balance de tres victorias y una derrota, para mantenerse en la disputa por los puestos de clasificación directa a octavos de final.

PSV, en cambio, sufrió su segunda derrota del torneo y permaneció con cuatro unidades, producto de una victoria y un empate en sus cuatro compromisos.