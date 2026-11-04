Santi Giménez reencuentra la confianza en la victoria del Porto en Champions

Santiago Giménez encontró en Portugal motivos para sonreír y argumentos para responder a quienes dudan de él. Después de aportar una asistencia en la victoria del Porto por 4-1 sobre el Napoli, en la Champions League, el delantero mexicano defendió la confianza en su capacidad y aseguró que disfruta esta etapa de su carrera.

Últimamente creo que mucha gente ha desconfiado de mí, pero yo confío mucho en mí, mi familia confía en mí, Dios confía en mí y no necesito a nadie más”, expresó Giménez en declaraciones para Fox al terminar el partido.

El atacante mexicano ingresó en la segunda mitad y participó en el gol de Gabri Veiga que puso el 2-1, una intervención que encaminó la goleada del conjunto portugués en el Estadio do Dragão.

Más allá del resultado, Santiago destacó la oportunidad de competir nuevamente en la Champions League, un torneo que describió como el más importante del mundo, y expresó su orgullo por la actuación del equipo.

Santi explora una nueva posición

Para Giménez, el encuentro también representó otro paso en su adaptación como extremo por derecha, una función que conoció en categorías inferiores, pero que no había desempeñado desde su llegada a Primera División.

El míster Farioli me dijo que me veía condiciones por ahí y nos estamos adaptando. Obviamente es futbol y donde te toque jugar tienes que dar el máximo, te tienes que acoplar”, explicó Santiago.

El mexicano aceptó el reto de Francesco Farioli y encontró ventajas en una ubicación que le permite recibir con mayor espacio para desarrollar su juego.

“El que entiende de futbol sabe jugar en varias posiciones, así que no hay problema con eso y me gusta, me gusta porque ya es como que tienes espacio abierto”, señaló Giménez.

La adaptación de Santiago también pasó por el respaldo que encontró entre sus compañeros y el cuerpo técnico del Porto, mientras busca mayor participación.

“Es hermoso el grupo que tengo aquí en Porto, tanto el cuerpo técnico como los jugadores tenemos una unión importante y estoy muy feliz”, aseguró el delantero.

Disfruta sin la presión del gol

Durante la entrevista, Giménez rechazó versiones sobre supuestos problemas psicológicos y afirmó que disfruta su vida en Portugal.

Después sacan que tengo problemas psicológicos y todo, pero realmente estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando al máximo y todo eso fue falso, claramente falso”, declaró Santiago.

El atacante mexicano contó que vive frente al mar y que tanto la ciudad como el recibimiento de la gente contribuyeron a su bienestar. Esa tranquilidad también se reflejó en su manera de encarar los entrenamientos y la búsqueda de anotaciones.

“Voy a entrenar con una sonrisa”, compartió Giménez, quien explicó que dejó de sentirse presionado por hacer gol para concentrarse en disfrutar y trabajar, convencido de que las anotaciones llegarán como consecuencia.

Ante los cuestionamientos externos, Santiago destacó el respaldo de su familia y su fe como apoyos para seguir adelante.

“Las dudas en mí nunca las tuve, siempre confío en mí”, sostuvo Giménez, después de contribuir a una victoria del Porto que le dio otro motivo para sonreír.