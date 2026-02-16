Martinoli destroza a Bad Bunny: "Oportunista" su show en el Super Bowl LX

El pasado domingo 8 de febrero, el mundo se paralizó con la edición Super Bowl LX en el Levi's Stadium, donde el espectáculo de medio tiempo quedó a cargo de Bad Bunny. Aunque la presentación del 'Conejo Malo' generó millones de interacciones, no todos quedaron satisfechos con la propuesta del puertorriqueño. Fiel a su estilo ácido y sin filtros, el reconocido narrador, Christian Martinoli, aprovechó su plataforma para lanzar una crítica feroz contra el artista urbano.

Bad Bunny cantando en el medio tiempo del Super Bowl LX. REUTERS

Durante la más reciente emisión del podcast Farsantes con Gloria, espacio que comparte con Luis García, el comunicador no se guardó nada al analizar lo sucedido en Santa Clara. Para Martinoli, el despliegue visual y sonoro del cantante careció de la esencia necesaria para un evento de tal magnitud, calificando la experiencia como algo plano y alejado de la mística que suele envolver al partido más importante de la NFL.

UN ESPECTÁCULO SIN EMOCIÓN Y CON TINTE OPORTUNISTA

La crítica de Christian Martinoli comenzó por el aspecto artístico, donde confesó que le costó trabajo entender la lírica del cantante. "Me pareció como si fuera un video clip, muy bien realizado, pero no me emocionó para nada, no me gustó", sentenció el periodista ante la mirada del 'Doctor' García. El narrador insistió en que, a pesar de la producción, el show no logró conectar con él en ningún nivel emocional.

Sin embargo, el punto más álgido de la discusión llegó cuando Martinoli calificó de oportunista el mensaje y la postura de Bad Bunny. El cronista de futbol señaló que el cantante utilizó la plataforma para un discurso que no termina de cuadrar con su realidad personal y profesional. "Este muchacho no viaja por el mundo con un pasaporte de Puerto Rico, viaja con un pasaporte de Estados Unidos", recordó el comunicador, cuestionando la autenticidad del trasfondo político que se intentó proyectar durante los minutos que duró el set musical.

EL RESPALDO A LA TRADICIÓN ESTADUNIDENSE

Lejos de sumarse al aplauso generalizado de la comunidad latina por la presencia de un hispanohablante en el Super Bowl LX, Martinoli sorprendió al declarar que entendía perfectamente la molestia de los aficionados locales. El periodista afirmó ponerse del lado de los estadounidenses que prefieren mantener su tradición con artistas que canten en inglés, independientemente de su nacionalidad de origen, debido a la naturaleza misma del evento.

Bad Bunny siendo cargado en el Super Bowl LX. REUTERS

Para cerrar su intervención, el polémico narrador tocó temas más profundos sobre el entorno del artista, mencionando supuestos nexos de sus representantes con figuras políticas de Venezuela, lo que reforzó su idea de que el show fue una estrategia de oportunismo puro. Para el narrador, el éxito musical del ‘Conejo Malo’ es innegable, pero su participación en la fiesta de la NFL dejó mucho que desear en cuanto a coherencia y calidad de espectáculo. Así, Christian Martinoli volvió a encender las redes sociales con una opinión que, como es costumbre, dividió a la audiencia entre seguidores del cantante y defensores de la crítica frontal.