Marcus Rashford rompe el silencio por el cambio de horario del México vs Inglaterra

Marcus Rashford se pronunció sobre el potencial ajuste de horario del partido entre Inglaterra y México en el Estadio Ciudad de México, una modificación que alteró la planificación previa del duelo de octavos de final.

El extremo inglés reconoció que el cambio no es el escenario ideal a estas alturas del torneo, aunque subrayó la capacidad del grupo para adaptarse sin excusas.

Creo que para nosotros es la misma forma de preparar el partido. Tiene que ser igual. Tenemos que estar enfocados. Estamos listos para cualquier cosa. Es una de nuestras fortalezas como grupo”, señaló durante la concentración del equipo.

El delantero insistió en que el plantel está preparado para cualquier ajuste que imponga la organización del torneo en la recta final de la competencia.

Todos, jugadores y staff, estamos listos para cualquier desafío que se presente. Obviamente no es ideal, pero tampoco importa demasiado”, agregó.

El cambio de horario del encuentro entre México e Inglaterra se suma a una serie de ajustes logísticos en el torneo, en una edición marcada por condiciones climáticas, la altitud del Estadio Ciudad de México y la presión del entorno local.

Inglaterra afrontará el duelo de eliminación directa con la obligación de adaptarse rápido a un contexto cambiante en busca del pase a los cuartos de final.