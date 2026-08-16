Marc Cucurella debuta con el Real Madrid y ya tiene claro su gran objetivo

Marc Cucurella ya tuvo sus primeros minutos como jugador del Real Madrid y el estreno no pudo ser mejor: el conjunto blanco derrotó 3-0 al Schalke 04 en el último partido de preparación antes del arranque de la nueva temporada.

El lateral español ingresó al minuto 61, en sustitución de Álvaro Carreras, para disputar sus primeros minutos con la camiseta madridista. Su debut llegó después de incorporarse al equipo tras sus vacaciones, luego de formar parte de la selección de España que conquistó el Mundial 2026.

Después del encuentro, Cucurella reconoció que la espera para estrenarse con el Real Madrid se hizo larga, aunque aseguró que comienza a recuperar el ritmo necesario para afrontar el inicio de la competición.

Estoy muy contento. Creo que ha sido un gran partido de todos y un gran resultado antes de empezar la Liga”, expresó el defensa, quien destacó las ganas que tenía de volver a competir y ponerse a punto.

El español también resaltó la manera en que fue recibido por sus nuevos compañeros. Para Cucurella, contar con un vestidor que le ha facilitado la adaptación representa un elemento importante de cara a su primera temporada como futbolista del conjunto blanco.

“Con estos compañeros es todo más fácil. Han sido los primeros minutos de la temporada y, poco a poco, estoy cogiendo el ritmo”, comentó.

Más allá del debut, el defensor tiene claro qué espera conseguir durante su nueva etapa. Cucurella considera que su llegada al Real Madrid es la recompensa al trabajo realizado durante los últimos años y quiere responder a la confianza recibida.

Estoy muy feliz. Detrás de todo esto hay mucho trabajo y todo el esfuerzo que he puesto estos años ha valido la pena”, señaló.

Ahora, el objetivo está definido: ganar títulos con el conjunto merengue. El lateral aseguró que buscará aprovechar cada oportunidad que reciba y aportar al equipo en una temporada en la que el Madrid pretende recuperar protagonismo tanto en España como en Europa.

“Lo más importante y lo que todos queremos es ganar títulos con esta camiseta”, afirmó Cucurella.

Con su primer partido ya disputado, el español comienza así la pelea por ganarse un lugar en el 11 titular del Real Madrid y convertirse en una pieza importante para el equipo dirigido por José Mourinho.