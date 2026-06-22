Manu Ginóbili reacciona al récord de Messi en el Mundial: “Qué privilegio”

El histórico exbasquetbolista argentino Manu Ginóbili fue uno de los invitados de lujo en el partido entre Argentina y Austria durante el Mundial 2026. Desde las tribunas de Dallas, el cuatro veces campeón de la NBA presenció una jornada inolvidable para el futbol argentino y no ocultó su emoción por la actuación de Lionel Messi.

Acompañado por su esposa, Marianela Oroño, el exjugador de los San Antonio Spurs vivió por primera vez un partido de la Albiceleste en una Copa del Mundo y fue testigo de una nueva marca histórica del capitán argentino.

Ginóbili publicó historias de Instagram destacando lo hecho por Messi Captura de pantalla

La emotiva reacción de Manu Ginóbili a Lionel Messi

Tras el encuentro, Ginóbili compartió un mensaje en redes sociales en el que destacó la magnitud del momento que vivió junto a su familia, al ver a Messi convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Hoy con la familia nos dimos el enorme gusto de ver un partido de Argentina contra Austria en un Mundial por primera vez y encima, ver al 10 transformarse en el máximo goleador histórico en mundiales. Qué privilegio", escribió el exbasquetbolista.

La publicación rápidamente generó reacciones entre aficionados argentinos, quienes celebraron el encuentro entre dos de las figuras deportivas más importantes en la historia de su país.

Dallas ovacionó a Manu Ginóbili

Antes de finalizar el primer tiempo, las pantallas gigantes del estadio enfocaron a Manu Ginóbili, provocando una inmediata reacción de los aficionados presentes.

Miles de espectadores comenzaron a corear su nombre con el tradicional “¡Manu, Manu!”, en reconocimiento a la exitosa trayectoria que construyó en la NBA y con la selección argentina de basquetbol.

Aunque las imágenes no fueron mostradas por la transmisión oficial, la ovación pudo escucharse claramente en el estadio y fue confirmada por los narradores del encuentro.

El apoyo de Ginóbili a la Selección Argentina

La presencia de Manu Ginóbili en el Mundial 2026 refleja el vínculo que mantiene con el deporte argentino. Actualmente reside en Estados Unidos, donde continúa ligado a los San Antonio Spurs como asesor especial de operaciones de baloncesto.

Aprovechando que la Copa del Mundo se disputa en territorio estadounidense, el exescolta se sumó al apoyo de miles de aficionados argentinos y disfrutó de una jornada histórica protagonizada por Lionel Messi, quien sigue agrandando su legado con la Albiceleste.