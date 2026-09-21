Atlético de Madrid responde a Mourinho con irónica burla por sus quejas arbitrales

El postpartido del derbi madrileño se trasladó con fuerza a los despachos y las plataformas digitales. El Atlético de Madrid respondió formalmente bajo el lema "Stop acoso arbitral ya" tras las declaraciones de José Mourinho, director técnico del Real Madrid. El club colchonero fijó su postura para frenar lo que califica como una campaña de presión desproporcionada proveniente del conjunto merengue tras su derrota en el Estadio Metropolitano.

La réplica colchonera con una impresora

La contestación institucional del cuadro rojiblanco se materializó a través de un video en sus redes oficiales. En la secuencia se observa una impresora emitiendo un documento con la fotografía de José Mourinho y la leyenda "Stop acoso arbitral ya". La pieza audiovisual replica directamente la metodología que el estratega portugués empleó momentos antes en el auditorio del estadio.

El origen de la tensión en rueda de prensa

La controversia inició en la comparecencia ante los medios de comunicación. Mourinho se presentó en la sala de prensa exhibiendo capturas impresas de dos jugadas del partido (las posibles expulsiones de 'Cuti' Romero y Kang-in Lee) para cuestionar el desempeño del colegiado Ortiz Arias y del VAR. El timonel del Real Madrid insinuó una supuesta falta de equidad institucional en la competición, argumentando que su plantilla no pudo competir en igualdad de circunstancias durante el encuentro que terminó 2-1 a favor del Atlético.

Postura y precedentes institucionales

En la directiva del Atlético de Madrid se valoró que las quejas del eterno rival carecen de sustento y resultan irónicas. Voces internas de la entidad colchonera recordaron que, históricamente en los derbis previos, los principales afectados por las decisiones de los jueces deportivos han sido los propios futbolistas rojiblancos.

A su vez, Diego Simeone ya se había pronunciado con firmeza al concluir el compromiso señalando que "no todo vale" y exhortando a "no traspasar la línea del respeto", sin importar el estatus del entrenador en turno. El Atlético esperó un margen de 24 horas para priorizar la celebración del triunfo deportivo antes de lanzar su contundente comunicado en vídeo.