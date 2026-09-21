Lejos de Mourinho: Mbappé prioriza la autocrítica tras la caída merengue en el derbi madrileño

La estrella francesa Kylian Mbappé decidió marcar distancia respecto de las controvertidas declaraciones de su director técnico, José Mourinho, tras la reciente derrota por 2-1 del Real Madrid en el derbi de la capital frente al Atlético de Madrid. Mientras el experimentado estratega portugués volcó duras críticas hacia el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias en la rueda de prensa posterior al encuentro (llegando a llevar impresas las imágenes de las jugadas polémicas), el delantero optó por un discurso centrado exclusivamente en la autocrítica y la mesura deportiva.

Yo creo que nunca he sido un jugador que hable mucho del árbitro. No voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero me las guardo para mí. Nunca he sido un futbolista así y no voy a cambiar mi postura en este momento. El colegiado es un ser humano y, por ende, comete errores. Fueron fallos de apreciación evidentes dentro del campo, pero no quiero entrar en ese tipo de discusiones mediáticas", reconoció el atacante en declaraciones recogidas por el Diario AS.

Lejos de escudarse en las decisiones del cuerpo arbitral, Mbappé prefirió enfocar la atención en el rendimiento colectivo del cuadro merengue de cara al reinicio de las competiciones de clubes:

Este resultado es un paso atrás evidente. Fue un partido muy difícil; queríamos ganar y sabíamos perfectamente qué tipo de escenario íbamos a enfrentar en la cancha. El equipo lo ha dado todo y seguimos adelante porque queda muchísimo camino en la temporada de LaLiga. Tenemos que seguir trabajando en la dirección correcta”, afirmó con madurez.

Además, instó a la plantilla a responder en el terreno de juego: “El resto puede hablar fuera, pero nosotros tenemos que hacer más sobre el césped para que vuelva la ilusión al madridismo y regresen los títulos”.

Kylian Mbappé se concentró con Francia para los juegos de la Fecha FIFA. Reuters

Mbappé apaga los rumores sobre el Balón de Oro y Dembélé

Justo el día en que la Selección de Francia se concentra formalmente para dar inicio a una nueva era bajo las órdenes del legendario entrenador Zinedine Zidane, el diario deportivo L'Équipe publicó una entrevista donde Mbappé desmintió categóricamente cualquier roce con su compatriota Ousmane Dembélé, actual poseedor del prestigioso Balón de Oro.

"No existe ningún tipo de tensión con Ousmane", aseguró el capitán de Les Bleus al ser cuestionado sobre las aspiraciones individuales de ambos astros franceses. "Ya he conversado detalladamente sobre esto con él; es un gran amigo y de verdad no hay ningún problema al respecto. Estoy muy tranquilo. Siempre que llega el periodo de la UEFA Nations League y la concentración nacional, los medios necesitan encontrar un debate, y este parece estar de moda", aclaró el ariete para disipar las especulaciones.

Cabe recordar que, en una charla previa concedida a France Football, Mbappé se consideró firmemente entre los favoritos al galardón cualitativo individual que se entregará en la próxima gala de Londres, demostrando una notable serenidad pese a no haber levantado campeonatos colectivos de gran peso en el último periodo anual.