Manchester United envía mensaje a 'Chicharito' tras la eliminación de México en el Mundial 2026

La eliminación de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial 2026 a manos de Inglaterra también generó reacciones fuera de la cancha. El Manchester United aprovechó el momento para enviar un mensaje a Javier "Chicharito" Hernández, uno de los mexicanos más recordados en la historia del club inglés.

A través de sus redes sociales, el conjunto de Old Trafford publicó una serie de fotografías en las que aparecen Chicharito y el exdefensor inglés Rio Ferdinand durante su etapa como compañeros en los Red Devils.

El mensaje del Manchester United para Chicharito

La publicación estuvo acompañada por un emoji de apretón de manos y el mensaje: "Esperamos que no haya resentimientos, Chicha", en una clara referencia a la victoria de Inglaterra sobre México en los Octavos de Final de la Copa del Mundo.

El gesto fue interpretado como una muestra del cariño que el club mantiene hacia el delantero mexicano, quien defendió la camiseta del Manchester United entre 2010 y 2015 y conquistó diversos títulos durante su paso por la institución.

Un vínculo que sigue vigente

La relación entre Chicharito y el Manchester United continúa siendo cercana, incluso varios años después de su salida del club. La publicación también recordó la amistad que el atacante mexicano construyó con Rio Ferdinand durante su etapa en la Premier League.

El mensaje rápidamente generó reacciones entre los aficionados, quienes destacaron el reconocimiento del club inglés hacia uno de los futbolistas mexicanos más exitosos en Europa.