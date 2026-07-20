Malagón vuelve a entrenar con América tras romperse el tendón de Aquiles

Luis Ángel Malagón dio un paso fundamental en su recuperación. El portero del América volvió a entrenar sobre la cancha, luego de varios meses de rehabilitación por la rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo que sufrió en marzo, una noticia que llenó de optimismo al cuerpo técnico y a la directiva azulcrema.

El guardameta ya recibió el alta médica para reincorporarse a la actividad física y comenzó una nueva etapa de su recuperación, enfocada en recuperar fuerza, resistencia y ritmo futbolístico. Además de los trabajos físicos, Malagón ya tuvo sus primeros ejercicios con balón, una señal de que el proceso avanza conforme a lo esperado, e incluso por encima de los tiempos que originalmente se contemplaban.

La lesión se produjo durante un partido de la Concacaf Champions Cup, cuando el arquero sufrió una de las lesiones más delicadas para cualquier futbolista. En ese momento, los pronósticos apuntaban a un periodo de recuperación de entre siete y ocho meses, por lo que su regreso parecía estar muy lejano.

Sin embargo, la evolución del seleccionado mexicano ha sido constante y positiva. Dentro del club existe confianza en que pueda recortar los tiempos previstos, aunque por ahora el objetivo principal sigue siendo completar cada etapa de la rehabilitación sin apresurar su regreso a las canchas.

Coapa comienza a recuperar a sus seleccionados

Las buenas noticias no terminaron con Malagón. En la práctica también reaparecieron los futbolistas que participaron con sus respectivas selecciones en la Copa del Mundo 2026.

Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres e Israel Reyes ya realizaron trabajo diferenciado y poco a poco comienzan a reintegrarse a la disciplina del primer equipo. Aunque todavía no entrenan al parejo del resto del plantel, todo indica que podrían volver a una convocatoria para el compromiso del próximo viernes frente al Atlante, correspondiente a la Jornada dos del Apertura 2026.

En el caso de Víctor Dávila, el delantero chileno continúa trabajando con el grupo mientras se recupera de una lesión de ligamento, aunque todavía le restan varias semanas para recibir el alta deportiva.

El atacante tampoco fue registrado para disputar el Apertura 2026, mientras la directiva azulcrema analiza las opciones para encontrarle un nuevo equipo antes del cierre del mercado de fichajes. Si no se concreta alguna negociación, el chileno permanecerá en la institución para cumplir el contrato que lo une al club hasta 2027.

Mientras tanto, la principal noticia para América llegó bajo los tres palos. Luis Ángel Malagón ya volvió a pisar la cancha y, aunque en Coapa mantienen la cautela sobre una fecha definitiva para su regreso, el panorama luce mucho más alentador que hace apenas unos meses. Si mantiene la evolución mostrada hasta ahora, el arquero podría reaparecer antes de lo que originalmente estimaban los médicos, convirtiéndose en un refuerzo de lujo para la recta final del semestre.