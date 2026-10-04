Así fue la bronca entre el Turco Mohamed y Matías Almeyda (VIDEO)

El amistoso entre Rayados y Toluca en Houston se calentó más de la cuenta. Lo que empezó como un roce entre jugadores, terminó con Antonio Mohamed, en short y dentro de la cancha, de palabras con Matías Almeyda y con el auxiliar de Rayados.

El partido, que se disputó en plena Fecha FIFA, es apenas el primero después de unas semanas de que se jugará la Final de la Leagues Cup que se quedó en las vitrinas de los Diablos.

El primer tiempo ya había dejado el ambiente cargado. Al filo del descanso, Uros Durdevic se fue contra Jorge Díaz Price y el choque obligó a intervenir a varios compañeros. En el calor de la gresca también se metieron Alexis Vega y Erick Gutiérrez.

Toluca perdió ante Rayados en un amistoso en Houston Toluca FC

Luan García se hizo de palabras con gente de la banca regiomontana, discutió con el propio Almeyda y tuvo que ser escoltado por el ‘Corcho’ Rodríguez para que el conato no pasara a más.

Al regreso del vestidor, antes del silbatazo del segundo tiempo, Mohamed bajó al terreno y se encaró con Mario Vega. Almeyda saltó al ruedo y el cruce entre los dos argentinos se sostuvo unos segundos, con integrantes de ambas bancas alrededor para que no escalara.

La escena quedó ahí, entre fuertes reclamos y reproches, sin embargo, ya camino a los vestidores y mirando el juego en un monitor, Mohamed le reclamó fuerte al central el segundo gol de Monterrey: “Offside clarito, pero está bien, no pasa nada, igual les gusta que los putee, así que los voy a putear igual”.

En la cancha, Paulinho había puesto el 1-0 al 46; Rayados dio la vuelta con Hugo Cuypers al 83 y Diego Rossi al 88, y se llevó el 2-1.

¿Qué les espera a Rayados y Toluca tras la Fecha FIFA?

Toluca, líder del Apertura 2026, reaparece el viernes 9 de octubre en la Jornada 11, de visita ante Tigres en el Estadio Universitario. Mohamed llega al Volcán con la obligación de sostener el liderato y de dejar atrás un amistoso que le salió caro en el marcador.

Por su parte, Rayados visita al América el sábado 10 de octubre a las 21:00 horas. Almeyda cierra la Fecha FIFA con un golpe de autoridad sobre el campeón, aunque ahora tendrá que empezar a superar a unas Águilas que vienen volando bien con Guillermo Almada.