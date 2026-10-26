Carlos Alcaraz encabeza la temible armadora de España para conquistar la Copa Davis

Carlos Alcaraz lidera al equipo Copa Davis de España, que saca toda su artillería en busca de la Ensaladera de Plata. El capitán David Ferrer confirmó que el murciano liderará al equipo nacional en la Final 8 de la Copa Davis, certamen que se disputará del 24 al 29 de noviembre en el pavimento bajo techo de Bolonia.

La presencia del pupilo de Juan Carlos Ferrero supone un espaldarazo definitivo para un país que no alza el trofeo desde 2019. Para Alcaraz también representa una revancha personal, tras perderse la fase decisiva de la edición anterior por una lesión en la muñeca.

Tenemos muy buen equipo sin lugar a dudas con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Davidovich, un buen dobles con Marcel Granollers y Pedro Martínez...", afirmó Ferrer.

Una convocatoria histórica con tres Top 15 del ranking

David Ferrer estructuró una de las delegaciones más poderosas del último lustro. Por primera vez desde marzo de 2011, la selección española reúne en su nómina a tres raquetas situadas entre las 15 mejores del planeta:

Carlos Alcaraz (3º ATP): La indiscutible punta de lanza de la plantilla.

Rafael Jódar (11º ATP): La gran revelación juvenil de la temporada tras irrumpir en el circuito profesional.

Alejandro Davidovich Fokina (15º ATP): Llega en momento dulce tras coronarse en el Masters 1000 de Shanghái.

Marcel Granollers (6º en dobles): La voz de la experiencia y único superviviente del último título conquistado por el país.

Pedro Martínez: Baluarte indispensable por su polivalencia y adaptación a la modalidad por equipos.

La ruta hacia el título: debut ante Austria en cuartos

El estreno de la 'Armada' en territorio italiano está programado para el jueves 26 de noviembre frente al combinado de Austria en la ronda de cuartos de final.

Somos uno de los favoritos para ganar la Copa Davis pero no pasa nada, siempre es mejor tener a los mejores jugadores", añadió Ferrer.

En caso de superar el cruce inaugural, los dirigidos por Ferrer se medirán en semifinales ante el vencedor de la eliminatoria entre Alemania y Gran Bretaña, en un camino de alta exigencia donde España parte en la nómina de principales favoritos al título.