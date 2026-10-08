Lorenzo Bundy deja de ser manager de los Diablos Rojos del México
El manager bicampeón con la novena capitalino comenzará una nueva etapa como asesor de la institución
Una era dorada llega a su fin para los Diablos Rojos del México. Lorenzo Bundy dejará el cargo de manager de la novena escarlata para asumir una nueva etapa dentro de la organización como Asesor Deportivo, garantizando que su vasta experiencia continúe guiando el proyecto de la franqucia.
Mediante sus redes sociales los Diablos anunciaron la decisión, donde revelaron que comenzará una nueva etapa manteniéndose cercano al equipo que hizo bicampeón.
Una nueva etapa para el histórico Lorenzo Bundy. Pasará de manager a asesor deportivo para la temporada 2027, su historia con nosotros no se detiene. Comienza una nueva etapa en nuestra organización, cerca del equipo y de lo que hemos construido juntos. Seguiremos haciendo historia”, anunció el comunicado.
El legado de Bundy: Dominio total y el ansiado bicampeonato
La gestión de Bundy al frente de los Diablos Rojos ha quedado inmortalizada en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). En su primer año al mando en 2024, rompió una sequía de diez años sin título para la franquicia al coronarse en la Serie del Rey tras barrer a los Sultanes de Monterrey, conquistando la estrella número 17.
Bundy concretó la hazaña en la siguiente campaña al conseguir el bicampeonato de la LMB, un logro histórico que reafirmó el dominio absoluto de los Diablos en la liga y elevó su cosecha personal a 5 campeonatos con la institución (tres como jugador en la década de los 80 y dos como manager).
Sus principales logros al frente de la novena
- El Bicampeonato de la LMB: Rompió la racha sin títulos en 2024 y revalidó la corona en la temporada siguiente.
- Récords de temporada regular: Mantuvo un paso arrollador con superlideratos consecutivos y un porcentaje de victorias histórico (.744 con marca acumulada de 134-44).
- Manejo de roster estelar: Lideró con éxito un vestidor lleno de figuras internacionales y talento estelar como Robinson Canó, Juan Carlos Gamboa y Trevor Bauer.