Lorenzo Bundy deja de ser manager de los Diablos Rojos del México

Una era dorada llega a su fin para los Diablos Rojos del México. Lorenzo Bundy dejará el cargo de manager de la novena escarlata para asumir una nueva etapa dentro de la organización como Asesor Deportivo, garantizando que su vasta experiencia continúe guiando el proyecto de la franqucia.

Mediante sus redes sociales los Diablos anunciaron la decisión, donde revelaron que comenzará una nueva etapa manteniéndose cercano al equipo que hizo bicampeón.

Una nueva etapa para el histórico Lorenzo Bundy. Pasará de manager a asesor deportivo para la temporada 2027, su historia con nosotros no se detiene. Comienza una nueva etapa en nuestra organización, cerca del equipo y de lo que hemos construido juntos. Seguiremos haciendo historia”, anunció el comunicado.

El legado de Bundy: Dominio total y el ansiado bicampeonato

La gestión de Bundy al frente de los Diablos Rojos ha quedado inmortalizada en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). En su primer año al mando en 2024, rompió una sequía de diez años sin título para la franquicia al coronarse en la Serie del Rey tras barrer a los Sultanes de Monterrey, conquistando la estrella número 17.

Bundy concretó la hazaña en la siguiente campaña al conseguir el bicampeonato de la LMB, un logro histórico que reafirmó el dominio absoluto de los Diablos en la liga y elevó su cosecha personal a 5 campeonatos con la institución (tres como jugador en la década de los 80 y dos como manager).

Sus principales logros al frente de la novena