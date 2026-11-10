Leyenda de Brasil elogia a Gilberto Mora: “Me gusta mucho”

Durante la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026, celebrada en Pachuca, el histórico delantero brasileño Bebeto habló sobre el jugador mexicano que más ha llamado su atención en la actualidad y eligió a Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana.

El campeón del mundo con Brasil en 1994 no tuvo dudas al mencionar al joven futbolista, quien acaba de cumplir 18 años y ya figura entre los grandes del futbol europeo. “Me gusta mucho Mora, Mora. Por la calidad que tiene”, expresó el exatacante al referirse a las condiciones del seleccionado mexicano.

A pesar de su corta edad, Mora ha conseguido un lugar importante en el futbol mexicano gracias a sus actuaciones con Tijuana y la Selección Mexicana. Su proyección también ha despertado el interés de equipos europeos, por lo que su nombre comienza a tener mayor presencia en el mercado internacional.

Gilberto Mora, en el Estadio Banorte, mismo en el que debutó como mundialista. Cortesía: Club Tijuana

Las palabras de Bebeto tienen un peso especial por la trayectoria del brasileño, quien fue una de las figuras de la selección que conquistó la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. En aquel equipo compartió protagonismo con Romário y protagonizó una de las celebraciones más recordadas de la historia de los mundiales: el festejo de la cuna, dedicado a su hijo recién nacido.

A nivel de clubes, Bebeto defendió camisetas como las de Flamengo y Vasco da Gama, además de destacar en el Deportivo La Coruña, donde consiguió el Pichichi de LaLiga en la temporada 1992-93. Con Brasil disputó 75 encuentros y marcó 39 anotaciones. También ganó la Copa América de 1989 y la Copa Confederaciones de 1997.

Su relación con México también incluye un breve paso por Toros Neza en 1999, etapa en la que apenas disputó ocho partidos. Ahora, más de dos décadas después de aquella experiencia, regresó al país como uno de los nuevos integrantes del Salón de la Fama y aprovechó su visita para reconocer las condiciones de Gilberto Mora.