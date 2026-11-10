Tigres se lleva la ida en el EOU; Pumas, obligadas a remontar en el Volcán

El primer zarpazo lo propinaron las Tigres sobre Pumas. Aunque favoritas de la serie de cuartos de final del Apertura 2026, las regiomontanas sufrieron para imponerse 2-3 en el Estadio Olímpico Universitario.

No fue la mejor entrada en Ciudad Universitaria respecto a la temporada de Liga Femenil. Pero el ímpetu de la afición (4 mil 055) fue suficiente para animar el recinto y las constantes guerras de ovaciones.

Tan comprometida estuvo la afición que también el respeto lo hicieron recalcar, al brindar un minuto de silencio por el fallecimiento. Luto en Ciudad Universitaria. Se brindó un minuto de silencio por el fallecimiento de Alfredo Echávarri, exjugador que formó parte del ascenso de los Pumas varonil a Primera División, en 1962.

Luto en Ciudad Universitaria. Se brindó un minuto de silencio por el fallecimiento de Alfredo Echávarri, exjugador que formó parte del ascenso de los auriazules a Primera División en 1962.

Maricarmen fue la encargada de exhibir el nerviosismo de la defensiva rival. La mediocampista y seleccionada nacional abrió el marcador gracias a un error de la portera Wendy Toledo (7').

La meta de Club Universidad escupió el balón a merced de Maricarmen Reyes, una cómplice del gol que difícilmente falla. Sus once anotaciones de la fase regular la respaldan.

Pero las capitalinas no estaban dispuestas a regalar a temprana hora la eliminatoria. En sintonía con su afición, las dirigidas por Roberto Medina tomaron el protagonismo con múltiples llegadas.

Cecilia Santiago comenzó a sentir la presión. Aunque atenta, sucumbió ante la combinación de las jugadoras más letales de Pumas.

Priscila Chinchilla disparó de larga distancia hacia la portería. Potente impacto en el travesaño, al tiempo que Santiago dejó descubierta su puerta tras el lance. Al remate, Stephanie Ribeiro llegó puntual a su cita con el gol (15').

Intensidad pura. Se creció la ofensiva de casa, sin embargo, en Tigres ya tenían medido el punto débil de las rivales 33' gol Tigres 1-2. Tras una asistencia de Thembi, Maricarmen Reyes se aprovechó de la temerosa defensa y de la sosa reacción de Wendy Toledo con un disparo a media altura, para el 1-2.

Por momentos el Olímpico Universitario se transformó en sucursal del Volcán. Aunque la entrada sólo llenó la planta baja del pebetero, la numerosa afición de Tigres no tuvo problema para hacer retumbar aquel sector.

Pero volvió a soplar el viento a favor de Pumas. Las Tigres sufrieron una inesperada baja, la de Sabrina Enciso, por lesión.

Después en el VAR, Montserrat Pérez rectificó una falta en el área sobre Ribeiro. La misma "SR7" hizo efectiva la pena máxima, para irse al descanso con el 2-2.

Para la segunda mitad, el equipo dirigido por el español Pedro Martínez retomó el mando por 2-3, gracias a los errores de Pumas que capitalizó Diana Ordóñez (60'). La delantera amazona marcó su décimo tanto del torneo tras una mala salida de las locales.

Para no irse de otro torneo, las Pumas están obligadas a la remontada en el marcador global, en casa de las Amazonas este 14 de noviembre; las regias llevan también ventaja de la clasificación general, por lo que un empate global las beneficia.