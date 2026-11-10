Juárez FC vs. Chivas EN VIVO. Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil
Juárez recibe en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las Chivas del Guadalajara en el juego de Ida
Tras una mala salida de Blanca Félix, Aisah Solórzano estuvo cerca de marcar para las locales. Blanca dejó su área y arriesgó el balón en demasía
Desde dentro del área grande, nuevamente Aisha Solórzano sacó un disparo que pasó cerca del ángulo superior de la cabaña de las Chivas
No se habían encontrado en esta fase Bravas y Chivas. El dominio estadístico es para el equipo tapatío
14 de enero de 2024 fue la última vez que Bravas le ganó a Chivas
Aisha Solórzano saco un disparo poderoso a la base del poste derecho de Chivas, que contiene Blanca Félix en la jugada más pelifrosa hasta el momento.
Farlyn Caicedo estuvo cerca de marcar al ingresar por el extremo izquierdo y estrellar el esférico a tiro de esquina
La ex jugadoras de Bravas de Juárez y su máxima goleadora que hoy milita con Chivas estuvo a punto de marcar el primero del partido. Mandó el balón por un costado
Las dirigidas por Oscar Fernández toman plena posesión de balón, con triangulaciones precisas y desbordes por las bandas en una línea de cinco adelantada.
Ambos equipos concluyeron la fase regular con 30 unidades, siendo el duelo más parejo de los Cuartos de Final
Que despeja de puños la arquera de Chivas, Blanca Felix
Las amazonas se han mostrado desorganizadas y han sufrido las embestidas de Chivas
Gran atajada de la portero Emily Alvarado. Mantiene su arco sin movimiento
Comienza el juego por los Cuartos de Final Ida entre juárez y Chivas Femenil
Las dirigidas por Oscar Fernández reciben a las jugadoras comandadas por Antonio Contreras
Chivas Femenil: Blanca Félix (P), Damaris Godínez, Natalia Colín, Cristina Ferral, Samantha López, María Mauleón, Eva González, Natalia Villarreal, Gabriela Valenzuela, Jasmine Casarez y Alicia Cervantes.
FC Juárez Femenil: Emily Alvarado (P), Noemí Granados, Karime Abud, Bianca Mora, Rocío Gálvez, Amanda Pérez, Liliana Mercado, Aurélie Kaci, Farlyn Caicedo, Daphne Herrera y Aisha Solórzano.