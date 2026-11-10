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Juárez FC vs. Chivas EN VIVO. Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Juárez recibe en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las Chivas del Guadalajara en el juego de Ida

Por: Sergio Alvarez

Cuartos de Final Ida, Liga Mx Femenil
Cuartos de Final Ida, Liga Mx FemenilESPECIAL
FC Juárez
Local
00
Visitante
Escudo de Chivas del Guadalajara.
Cuartos de final de la liga mx femenil
37'uuuuufff! Susto para Chivas

Tras una mala salida de Blanca Félix, Aisah Solórzano estuvo cerca de marcar para las locales. Blanca dejó su área y arriesgó el balón en demasía

33'Otra ceeeeerca de Aisha

Desde dentro del área grande, nuevamente Aisha Solórzano sacó un disparo que pasó cerca del ángulo superior de la cabaña de las Chivas

32'Primera vez en Liguilla

No se habían encontrado en esta fase Bravas y Chivas. El dominio estadístico es para el equipo tapatío

29'Racha difícil de romper para las Amazonas

14 de enero de 2024 fue la última vez que Bravas le ganó a Chivas

27'cercaaaa nuevamente Bravas

Aisha Solórzano saco un disparo poderoso a la base del poste derecho de Chivas, que contiene Blanca Félix en la jugada más pelifrosa hasta el momento.

26'Cerrado duelo al momento
Duelo cerrado entre Bravas y Chivas
Duelo cerrado entre Bravas y ChivasMexsport
23'Aproximación de Juárez 

Farlyn Caicedo estuvo cerca de marcar al ingresar por el extremo izquierdo y estrellar el esférico a tiro de esquina

20'Jasmine Cáseres visita su ex casa y estuvo cerca de meter gol

La ex jugadoras de Bravas de Juárez y su máxima goleadora que hoy milita con Chivas estuvo a punto de marcar el primero del partido. Mandó el balón por un costado

16'Toman las amazonas la posesión

Las dirigidas por Oscar Fernández toman plena posesión de balón, con triangulaciones precisas y desbordes por las bandas en una línea de cinco adelantada.

14'Partido muy parejo

Ambos equipos concluyeron la fase regular con 30 unidades, siendo el duelo más parejo de los Cuartos de Final

10'Tiro de esquina de Bravas

Que despeja de puños la arquera de Chivas, Blanca Felix

4'Bravas a sufrido en la parte baja

Las amazonas se han mostrado desorganizadas y han sufrido las embestidas de Chivas

2'Se salva Juárez

Gran atajada de la portero Emily Alvarado. Mantiene su arco sin movimiento

1'Arranca el partido

Comienza el juego por los Cuartos de Final Ida entre juárez y Chivas Femenil

0'Ya concluyen su calentamiento Chivas
0'
FC Juárez ya termina su calentamiento previo
FC Juárez ya termina su calentamiento previoMexsport
0'Las amazonas reciben en casa a Chivas

Las dirigidas por Oscar Fernández reciben a las jugadoras comandadas por Antonio Contreras

0'Alineación Chivas Femenil

Chivas Femenil: Blanca Félix (P), Damaris Godínez, Natalia Colín, Cristina Ferral, Samantha López, María Mauleón, Eva González, Natalia Villarreal, Gabriela Valenzuela, Jasmine Casarez y Alicia Cervantes.

0'Alineación FC Juárez

FC Juárez Femenil: Emily Alvarado (P), Noemí Granados, Karime Abud, Bianca Mora, Rocío Gálvez, Amanda Pérez, Liliana Mercado, Aurélie Kaci, Farlyn Caicedo, Daphne Herrera y Aisha Solórzano.

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