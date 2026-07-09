Linda Nosková clasifica a la final de Wimbledon para sellar un hito histórico para el tenis checo

La checa Linda Nosková no falló a la cita histórica en el All England Club y consumó su pase al partido por el título de Wimbledon, luego de vencer sin grandes apuros a la ucraniana Marta Kostyuk con parciales de 6-4 y 6-4. El resultado asegura la primera final completamente checa en la era moderna del torneo.

El duelo disputado en la cancha central de Londres tuvo una duración de una hora con 19 minutos. Nosková, novena preclasificada del certamen, dominó las acciones gracias a la efectividad de su servicio y un agresivo juego de fondo frente a la ucraniana, sembrada número 12.

Una histórica final de Chequia en el césped londinense

Con este triunfo, la jugadora de 21 años se convierte en la tenista más joven de su país en alcanzar el duelo definitivo en la catedral del tenis en los últimos años. Independientemente de lo que suceda el fin de semana, ascenderá al octavo lugar del ranking WTA, la mejor posición en toda su carrera profesional.

Nosková se medirá el sábado 11 de julio a su compatriota Karolina Muchová, quien horas antes despachó en una dramática semifinal a la favorita estadounidense Coco Gauff por parciales de 6-2, 1-6 y 7-6 en el césped británico.

El césped cobró factura en la semifinal femenina

Aunque Marta Kostyuk llegaba con ventaja en el historial tras vencer a la checa en el Masters de Madrid sobre arcilla, la superficie de pasto favoreció por completo las condiciones de la ganadora, quien elevó notablemente su porcentaje de puntos obtenidos con el segundo saque.

Nosková selló el triunfo en su segundo punto de partido; tras un tiro largo de la ucraniana, la raqueta checa festejó lanzando su herramienta de juego al aire para festejar su primera clasificación a la disputa de un trofeo de Grand Slam.

Datos clave de la victoria de Nosková:

Linda Nosková buscará el campeonato absoluto de Wimbledon a los 21 años.

buscará el campeonato absoluto de a los 21 años. El duelo ante Karolina Muchová marca un hito inédito para el tenis de la República Checa .

marca un hito inédito para el tenis de la . Marta Kostyuk firmó de cualquier forma la mejor actuación de su trayectoria en césped.

¿Desde cuándo no se daba una final en Wimbledon entre tenistas del mismo país?

Es la primera final femenina en Wimbledon entre tenistas del mismo país desde que Serena y Venus Williams se enfrentaron en la edición de 2017; en aquella ocasión, Serena, la menor de las hermanas, fue la ganadora con parciales de 6-4 y 6-4.

¿Quiénes son las tenistas checas que se han coronado en Wimbledon?

Cinco tenistas nacidas en territorio checo han ganado el título de individuales femeninos en la historia de Wimbledon: