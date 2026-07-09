VIDEO: Tadej Pogacar alecciona a Isaac del Toro en la bicicleta fija tras la batalla del Tourmalet

Cuando la calma había hecho que las pulsaciones volvieran a la tranquilidad, el nuevo líder del Tour de Francia, Tadej Pogacar, se dio un momento sobre la bicicleta fija para dar una lección a la naciente figura de la ronda gala, el mexicano Isaac del Toro, quien tuvo un día inolvidable en la primera etapa en los Pirineos franceses con un tercer sitio que lo llevó al podio general de la Grande Boucle.

El esloveno Pogacar volvió a hacer gala de su enorme estado de fuerza que lo tiene como el mejor ciclista del mundo. Este día lanzó un ataque letal después de haber llevado la carrera junto a Del Toro al punto de buscar recuperar el liderato general y pintarse de amarillo.

Con la victoria de la sexta etapa en la bolsa y aflojando las piernas en la sesión de bicicleta fija, Pogacar y Del Toro lado a lado, una imagen que ya se hizo una constante cada que coinciden en el asfalto, charlaban sobre lo sucedido en el día. El esloveno aleccionaba al mexicano, quien asistía con la cabeza lo que escuchaba de quien es la máxima autoridad para opinar sobre el Tour de Francia, que ha conquistado en cuatro ocasiones y que es el vigente defensor de las últimas dos ediciones de 2024 y 2025.

Del Toro se sube otra vez al podio y se codea con los líderes

Las lecciones de Pogacar sobre la bicicleta fija llegaron después de una jornada en la que después de 4:30 horas Pogacar y Del Toro hicieron el 1-3 para el UAE-Team Emirates, en la primera etapa de alta montaña de este Tour de Francia con el ascenso al legendario Col du Tourmalet. El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se metió entre ambos, pero no pudo resistir el infernal ritmo del esloveno.

Después de cumplir con su labor de gregario y abrirle el camino a Pogacar, Del Toro demostró una resistencia física espectacular en los últimos kilómetros. En lugar de flaquear por el esfuerzo realizado, el ciclista originario de Ensenada aguantó en el grupo perseguidor y apretó en el cierre de la jornada para cruzar a 2:57 de Pogacar y vencer en el cierre al belga Remco Evenepoel.

¿En qué posición marcha Isaac del Toro en el Tour de Francia?

Top 5 de la Clasificación General

Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) - 21:14:39 horas

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a 2:42 minutos

Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 3:27 minutos

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) – a 3:30 minutos

Juan Ayuso (LIDL-TREK) a 3:34 minutos

Del Toro se hizo del liderato juvenil con un margen muy sólido frente a sus rivales directos menores de 25 años: