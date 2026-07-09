¿Regresa a la F1? El presidente de la FIA revela el futuro de Christian Horner

Hace un año exactamente, Christian Horner dejó su cargo como director de equipo de Red Bull Racing tras dos décadas de liderar un proyecto en el que consiguió ocho campeonatos de pilotos y siete de constructores; desde ese momento han surgido rumores de que está listo para regresar a la Fórmula 1 pero ninguno parecía tan real como hasta ahora.

El futuro del directivo británico Christian Horner parecía una incógnita dentro del paddock; sin embargo, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, rompió el silencio respecto a las especulaciones y validó que el exitoso directivo tiene las maletas listas para asumir un nuevo proyecto deportivo, esto durante una entrevista.

El mandatario del organismo recorte del deporte motor fue tajante al señalar que “él estará de regreso”, un contundente anuncio que acompañó explicando las razones por las que prefiere mantener la discreción corporativa: “dónde, no me corresponde a mí decirlo, incluso si lo sé”, para agregar que “le corresponde a él decirlo”.

Los rumores han apuntado en el pasado a poder tener una participación en Alpine, esto ante la necesidad del equipo francés de tener más dinero en sus arcas para el desarrollo, donde se estimaba que Horner llegaría como accionista.

Max Verstappen es una de las creaciones de Christian Horner REUTERS

Las opciones también han estado puestas en Aston Martin, un equipo donde Adrian Newey, quien cortó relación con Red Bull ante todo el escándalo de acoso laboral iniciado con Horner, es ahora parte de la directiva de la escudería. Si bien la relación parecía rota recientemente se ha visto a los dos personajes charlando en el torneo de tenis de Wimbledon.

Para otros existiría una posibilidad de que Audi pueda ser también un destino.

Lo cierto es que Horner, a pesar de sus métodos polémicos donde en su mentalidad solo podía haber un piloto número uno y un escudero, son formas que llevaron a Red Bull a colocarse en la elite.