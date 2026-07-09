Lamine Yamal recibe una inesperada petición de su novia antes de enfrentar a Bélgica

La Copa del Mundo 2026 entra en su fase decisiva con el arranque de los cuartos de final. Sin embargo, España no debutará en esta ronda hasta el próximo sábado 11 de julio, cuando enfrente a Bélgica en busca de un boleto a las semifinales.

En la antesala de ese encuentro, Lamine Yamal recibió un mensaje muy particular por parte de su novia, la modelo española Inés García, quien le hizo una petición relacionada con la gran final del Mundial, programada para el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Más allá del aspecto deportivo, el comentario llamó la atención en redes sociales por el motivo detrás de la solicitud, ya que está relacionado con el espectáculo que acompañará el partido por el campeonato.

Inés García le pidió a Lamine Yamal llegar a la final “como sea”

A través de una historia publicada en Instagram, Inés García le envió un mensaje a Lamine Yamal en el que le pidió que hiciera todo lo posible para que España alcance la final de la Copa del Mundo.

La modelo hizo referencia al espectáculo musical que se presentará durante el descanso del partido por el título y escribió:

Mi amor, haz lo que sea para llegar a la final. Me escuchas??? LO QUE SEA.

El mensaje rápidamente generó reacciones entre los seguidores del futbolista del FC Barcelona, ya que mezcla el objetivo deportivo de la selección española con uno de los eventos más esperados alrededor de la final del torneo.

Para llegar a esa instancia, España deberá superar primero a Bélgica en los cuartos de final. En caso de avanzar, disputará las semifinales frente al ganador de la serie entre Francia y Marruecos.

Historia de Inés García IG: ineesgaarcia

La final del Mundial tendrá el primer show de medio tiempo de su historia

La final de la Copa del Mundo 2026 marcará un hecho inédito para el torneo, ya que contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

Hace unas semanas se confirmó que el show musical será encabezado por Madonna, Shakira y BTS, bajo la dirección creativa de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Además, recientemente se anunció que Justin Bieber también formará parte del espectáculo, que reunirá a varios artistas durante el descanso de la final.

El cartel también incluye la participación de Burna Boy, Gustavo Dudamel y Coldplay, en un espectáculo que acompañará el partido por el campeonato el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.