La Liga MX Femenil destaca en África: Thambi Kgatlana y Portia Boakye, nominadas a mejor jugadora

La Liga MX Femenil tendrá presencia en la disputa por uno de los reconocimientos individuales más importantes del futbol africano.

La futbolista Thembi Kgatlana, jugadora del conjunto regiomontano vuelve a estar entre las nominadas a Mejor Jugadora del Año 2026. La Confederación Africana de Futbol (CAF) incluyó a la delantera de Sudáfrica en la lista después de ocho años de conquistar este galardón por primera vez.

La sudafricana fue reconocida en 2018, cuando jugaba para el Houston Dash de Estados Unidos; ahora, Kgatlana tiene una nueva oportunidad de conseguir el premio durante la próxima ceremonia de los CAF Awards.

Portia Boakye también está entre las nominadas

Entre las nominadas aparece Portia Boakye, jugadora del Pumas y capitana de la Selección de Ghana, quien consiguió un lugar en la categoría después de su participación en la Copa Africana de Naciones Femenina 2026. En este torneo registró una asistencia y ayudó a las Black Queens a alcanzar los cuartos de final.

La futbolista del equipo universitario comparte la nominación con Kgatlana y otras ocho jugadoras, en una categoría que reúne a representantes de siete países africanos.

La CAF dará a conocer a las ganadoras el próximo 7 de diciembre, durante una ceremonia que se celebrará en Lagos, Nigeria. Mexsport

¿Quiénes son las otras nominadas a Mejor Jugadora de África?

La lista de la CAF está integrada por 8 futbolistas, además de las representantes de Tigres y Pumas.

Marine Dafeur / Argelia / Bristol City

Marie Ngah Manga / Camerún / Fenerbahçe

Michaely Bihina / Camerún / Benfica

Monique Ngock / Camerún / Washington Spirit

Portia Boakye / Ghana / Pumas Femenil

Tabitha Chawinga / Malaui / OL Lyonnes

Temwa Chawinga / Malaui / Kansas City

Hanane Aït El Haj / Marruecos / Deportivo Alavés

Thembi Kgatlana / Sudáfrica / Tigres Femenil

Barbra Banda / Zambia / Orlando Pride

La ganadora se conocerá durante la ceremonia de los CAF Awards 2026, programada para el 7 de diciembre en Lagos, Nigeria.

La Liga MX Femenil en el escenario internacional

Estas nominaciones se suman a otros reconocimientos que han alcanzado futbolistas que compiten en México durante 2026. Uno de ellos fue el de Scarlett Camberos, delantera del América, quien apareció entre las 30 candidatas al Balón de Oro Femenino, convirtiéndose en la primera mexicana en formar parte de esta lista.

A estos nombres se les suma Charlyn Corral, delantera del Pachuca, quien fue galardonada como la Mejor Delantera del Año en la ceremonia del Balón de Oro.

La presencia de estas futbolistas en distintas premiaciones internacionales refleja el alcance que ha ganado la Liga MX Femenil. Sus representantes comienzan a ocupar espacios entre las figuras reconocidas del futbol mundial, mientras el campeonato mexicano cada vez gana más visibilidad fuera de sus fronteras.