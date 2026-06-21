Holes, de Chequia, tiene dudas de la altitud de CDMX: "Tengo curiosidad por ver qué tal"

La Selección de Chequia llegará a la Ciudad de México con el objetivo de buscar un milagro. Con apenas un punto en el Grupo A tras caer ante Corea del Sur e igualar frente a Sudáfrica, el conjunto europeo necesita firmar una hazaña histórica ante México para clasificar a los dieciseisavos de final.

El cuadro dirigido por Ivan Hašek está obligado a sumar una victoria en el Estadio Ciudad de México, pero también esperar una combinación de resultados entre Corea y Sudáfrica. Para el equipo europeo solo sirven los tres puntos. La situación no luce sencilla.

El primer rival es la altitud de la capital del país, un punto con el que varios mexicanos están acostumbrados. Si bien el mediocampista Tomas Holes señala que es un punto a considerar, no piensa que sea algo decisivo en el resultado.

“Ya nos estábamos preparando con un entrenamiento especial”, dijo Holes aún en Texas. El equipo es el único del grupo A que decidió colocar su campamento base en Estados Unidos y no en México.

“Debo decir que en el primer partido no se notó tanto (el efecto de la altitud); no sé cómo será ahora que estaremos a unos cientos de metros más arriba, así que tengo curiosidad por ver qué tal nos va”, dijo en declaraciones que recoge ESPN.

El desgaste físico y la fatiga por las sedes compartidas

El itinerario checo ha sido uno de los más pesados de la competencia, manteniendo su base en Dallas y realizando constantes viajes de ida y vuelta hacia Guadalajara y Atlanta, una situación que los ha puesto en desventaja ante el cansancio.

Sudáfrica se instaló en Pachuca mientras que Corea del Sur en Guadalajara. Ante esta situación, lo cual el mediocampista considera que no es lo ideal: “Por supuesto que no es lo ideal. Hay muchos vuelos y travesías, así que es un factor que resta energía. Tras el entrenamiento, en lugar de iniciar la regeneración de inmediato, tienes que subirte a un autobús y viajar 40 minutos hasta el hotel”, dijo al medio americano.