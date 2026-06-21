¡Solidez defensiva! México, España y las selecciones que no han recibido gol en el Mundial 2026

La Selección Española firmó una contundente victoria ante Arabia Saudita, exhibiendo un dominio absoluto tanto en ataque como en defensa.

Con un futbol fluido, rápido y lleno de variantes, los dirigidos por Luis de la Fuente desmantelaron a su rival, dejando en claro que llegan en su mejor momento al cierre de la fase de grupos.

Lamine Yamal logrando su primer gol en un Mundial. REUTERS

Esta actuación no solo suma tres puntos vitales, sino que confirma a España como una de las selecciones más fuertes y favoritas rumbo a la fase de eliminación directa.

¿Qué selecciones no han recibido gol en el Mundial 2026?

Con su portería en cero ante Arabia Saudita, España se unió al grupo de selecciones que no han recibido gol en lo que va del Mundial.

Mantener la valla invicta ante un rival que intentó generar peligro demuestra la madurez y el orden táctico que ha alcanzado el conjunto ibérico.

México, Argentina, Ghana y Cabo Verde son las otras selecciones que también presumen de portería invicta en esta Copa del Mundo. Cada una ha mostrado fortalezas distintas: desde la garra y organización defensiva hasta la capacidad de controlar los partidos sin sufrir grandes ocasiones de gol en contra.

A diferencia de las demás, la Albiceleste, los ghaneses y los caboverdianos apenas jugarán su segunda fecha de esta Copa del Mundo.

Este dato cobra especial relevancia de cara a la fase eliminatoria, donde los detalles defensivos suelen decidir los partidos.

Hugo Sánchez vaticinó un triunfo ante Chequia en el Mundial Mexsport

México listo y con ilusión de enfrentar a Chequia

La Selección Mexicana se encuentra lista y cargada de muchos ánimos para enfrentar a Chequia en el próximo compromiso.

Tras haber mantenido su arco en cero en sus presentaciones anteriores, el equipo dirigido por Javier Aguirre ha mostrado una evolución positiva tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, generando confianza entre jugadores y aficionados.

Con el pase directo a Dieciseisavos y con el liderato en la bolsa, el Tricolor quiere cerrar con una victoria que ponga a los aficionados mexicanos mucho más ilusionados.