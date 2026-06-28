Lewandowski con rumbo a la MLS; este sería su nuevo equipo

Después de varias temporadas llenas de títulos, récords de goles y éxitos colectivos en el FC Barcelona, Robert Lewandowski ha tomado la decisión de abandonar el club catalán.

El delantero polaco, que llegó en 2022 procedente del Bayern Múnich, deja atrás una etapa dorada en la que contribuyó de manera decisiva a la conquista de LaLiga y otros trofeos, consolidándose como uno de los grandes referentes del equipo.

Robert Lewandowski siendo levantado por sus compañeros. REUTERS

Ahora, a sus 37 años, el ‘9’ polaco busca un nuevo desafío lejos de Europa y su destino sería la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Robert Lewandowski, a la MLS con el Chicago Fire

Según el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, Robert Lewandowski tiene prácticamente cerrado su traspaso al Chicago Fire.

El acuerdo se habría gestado en las últimas semanas, con el jugador viajando a Estados Unidos junto a su agente Pini Zahavi para ultimar los detalles.

El contrato sería por los siguientes dos años, en una operación que se realizaría como agente libre. Chicago Fire mostró un gran interés y presentó una oferta económica atractiva, acompañada de un proyecto ambicioso para convertir a Lewandowski en la estrella principal del equipo.

Este movimiento representa un golpe de efecto para la MLS, que sigue atrayendo a grandes nombres del futbol mundial. Para Lewandowski significa un cambio de aires tras su etapa en Barcelona, con la oportunidad de disfrutar de un futbol más abierto.

Lewandowski se ha convertido en figura en el Barcelona @FCBarcelona_es

Lewandowski pondrá fin su carrera en Europa

Tras una carrera espectacular en el futbol europeo, Robert Lewandowski pondrá punto final a su etapa en el Viejo Continente para emprender una nueva aventura en Estados Unidos.

El polaco brilló con luz propia en el Borussia Dortmund, donde se consolidó como un killer nato, y luego en el Bayern Múnich, club en el que se convirtió en una leyenda absoluta al ganar múltiples títulos.

En el Barcelona también dejó huella con su olfato goleador y su profesionalismo, adaptándose perfectamente al estilo del equipo y ayudando a ganar títulos importantes.

Ahora, en la MLS con el Chicago Fire, Lewandowski buscará romperla en un nuevo entorno. Con su experiencia, liderazgo y calidad intacta, el polaco aspira a ser el referente que impulse al equipo hacia los primeros puestos de la liga y a pelear por títulos.