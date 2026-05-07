Levantan restricciones a bielorrusos; participarán en Olímpicos con su bandera

El Comité Olímpico Internacional (COI) puso fin a las restricciones contra los deportistas bielorrusos en las competiciones realizadas por las Federaciones Internacionales y otros organizadores de eventos deportivos.

“El Comité Ejecutivo del COI retiró las condiciones de participación que había recomendado a las Federaciones Internacionales y a los organizadores de eventos deportivos internacionales el 28 de febrero de 2022 y el 28 de marzo de 2023, en todo lo relacionado con Bielorrusia y los deportistas bielorrusos, incluidas las medidas de protección", señaló el COI en un comunicado.

El COI también explicó lo que pasará con los atletas rusos Reuters

Ante esta decisión, los atletas bielorrusos podrán participar, con himno y bandera, inclusive en las competiciones por equipos. De esta forma, podrán regresar a unos Juegos Olímpicos, el de Los Ángeles 2028, así como a los Olímpicos de la Juventud de Invierno.

El organismo considera que, “mientras sigue lidiando con las realidades y consecuencias cada vez más complejas del actual contexto geopolítico”, debe igualmente mantener “su misión de preservar una plataforma deportiva global basada en valores y capaz de ofrecer esperanza al mundo”.

El COI recordó que los atletas bielorrusos habían participado como neutrales en diferentes eventos deportivos, como en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en los de Milán-Cortina d’Ampezzo de 2026, entre otros, sin que hubiera incidentes ni dentro ni fuera de la competición.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ATLETAS RUSOS?

- Mantiene las restricciones contra los atletas rusos, por lo que sólo podrán participar en competiciones internacionales bajo bandera neutral.

El COI recordó que el Comité Olímpico Ruso está suspendido desde el otoño de 2023 por haber puesto bajo su autoridad las organizaciones deportivas de cuatro regiones ucranianas ocupadas y que recientemente han surgido nuevas preocupaciones en torno al sistema antidopaje ruso.