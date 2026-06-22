Lee Han-beom siente el calor de Monterrey, pero Corea del Sur solo piensa en ganar

MONTERREY.- El calor de Monterrey fue una de las primeras cosas que llamó la atención de Lee Han-beom, pero el seleccionado surcoreano dejó claro que las condiciones climáticas no modificarán el objetivo de su equipo de cara al último partido de la fase de grupos.

El futbolista de 24 años, quien milita en el FC Midtjylland de Dinamarca y ha disputado los 180 minutos que acumula Corea del Sur en la Copa del Mundo, reconoció que la temperatura y la humedad se hicieron sentir desde su llegada a Nuevo León.

"Lo primero que sentí fue que desde que bajamos del avión hacía muchísimo calor y había mucha humedad. Tendremos que entrenar para saber qué tanto puede afectar la respiración durante el partido", comentó durante la conferencia de prensa previa al duelo ante Sudáfrica.

El zaguero asiático consideró que su selección ha mostrado una evolución importante en defensa a lo largo del torneo, luego de vencer a Chequia en su debut y caer por la mínima diferencia frente a la Selección Mexicana.

"Desde el partido contra Chequia y también contra México, siento que defensivamente nos estamos haciendo más fuertes. Si nos preparamos igual para Sudáfrica, creo que podremos defender bien", aseguró.

Para Lee, la clave será mantener la solidez mostrada durante varios lapsos de los primeros dos encuentros y evitar errores que puedan comprometer las aspiraciones de un equipo que todavía depende de sí mismo para avanzar a la fase de eliminación directa.

"No existe la idea de empatar"; Corea del Sur apunta a vencer a Sudáfrica

Aunque un empate le bastaría para clasificar a la siguiente ronda como segundo lugar del Grupo A, dentro del plantel surcoreano aseguran que no existe la intención de administrar el resultado.

Lee Han-beom dejó claro que la postura del equipo es salir a buscar los tres puntos, incluso cuando la igualdad sería suficiente para asegurar el boleto a la siguiente fase.

"Entre los jugadores no existe en absoluto la idea de empatar. Nos estamos preparando únicamente con la mentalidad de ganar", señaló.

Tras sumar tres puntos en sus dos primeros encuentros, Corea del Sur llegará a la última jornada dependiendo de sí misma para avanzar. Sin embargo, la derrota frente a la Selección Mexicana dejó fuera de alcance el liderato del sector, por lo que el mejor escenario posible para los asiáticos es terminar en la segunda posición.

El partido ante Sudáfrica se disputará de manera simultánea al encuentro entre la Selección Mexicana y Chequia, duelos que definirán el orden final de clasificación en el Grupo A.

Aunque las matemáticas le permiten avanzar con un empate, el mensaje que salió del campamento surcoreano fue contundente: la clasificación es importante, pero el objetivo es conseguir una victoria que les permita llegar con confianza a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.