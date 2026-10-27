Lamine Yamal rompe el silencio tras no ganar el Balón de Oro

Por segundo año consecutivo, Lamine Yamal se vuelve a quedar corto en las votaciones para ganar el Balón de Oro. El español vio como Harry Kane se alzaba con el trofeo y casi un días después, ha rotó el silencio sobre este suceso.

A pesar de que muchas personalidades del futbol daban como favorito al 10 del Barcelona, también había otros tantos que afirmaban que no merecía el premio más prestigioso de este deporte debido a que no logró hacer un buen Mundial con España, individualmente.

Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa 2026; primer jugador que lo gana tres veces REUTERS

Lamine Yamal sueña con ganar el Balón de Oro: “Algún día llegará”

Tras la gala y casi un 24 horas después, Lamine Yamal escribió un breve, pero contundente mensaje en sus redes sociales, tras no conseguir el Balón Oro, asegurando que no se precipitará y que “algún día” podrá ganar este premio.

LLEGARÁ, las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento”, escribió.

De igual manera, felicitó a Harry Kane y a todos los ganadores en la 70° gala y mandó un mensaje especial para los aficionados blaugranas.

Mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar”, finalizó.

Lamine Yamal tuvo un gran rendimiento individual y colectivo con el Barcelona la temporada anterior, sin embargo, el no haber ganado la Champions League y no haber rendido de gran manera con España en el Mundial, probablemente fue el detonante para no haber ganador el Balón de Oro 2026.