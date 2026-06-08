LaLiga fija su fecha de inicio para la temporada 2026-2027 en agosto; IA ayudará en los partidos

LaLiga ha definido de manera oficial la estructura para su siguiente ciclo. A través de una resolución de arbitraje obligatorio, mecanismo activado ante la falta de consenso entre las diversas partes que están involucradas en el torneo, se determinó que la próxima temporada de la Primera División en España se pondrá en marcha el fin de semana del 15 y 16 de agosto, casi un mes después de terminado el Mundial 2026.

El laudo respaldó el planteamiento logístico de la patronal de clubes sobre las exigencias del sindicato.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) pretendía aplazar la fecha inaugural hasta el 23 de agosto, fundamentando su propuesta en el desgaste físico de los elementos que participarán en la Copa del Mundo, justa que concluye las actividades del certamen el 19 de julio.

El gremio argumentaba que era indispensable garantizar un periodo vacacional de 21 días consecutivos, seguido de una pretemporada formal que redujera el riesgo de lesiones musculares en las plantillas de los 20 equipos de la máxima categoría.

Inteligencia Artificial para reprogramar la jornada 1

Para mitigar el impacto físico en los planteles de LaLiga, la patronal implementará un sistema de gestión de fechas basado en herramientas de análisis predictivo e Inteligencia Artificial, el cual operará bajo los siguientes criterios:

Seguimiento internacional: Monitoreo activo de todos los jugadores de los clubes españoles seleccionados para el Mundial, incluyendo fichajes y salidas del mercado de verano.

Evaluación de rendimiento: Análisis de las plantillas antes de programar los horarios de la primera jornada, considerando las selecciones con mayores probabilidades de alcanzar las semifinales y la gran final.

Cláusula de aplazamiento: Aquellas instituciones que sufran una afectación directa por tener un número relevante de futbolistas en las rondas finales de la Copa del Mundo tendrán el derecho de postergar sus compromisos.

Bajo este modelo tecnológico, los partidos de los clubes afectados de la Primera División se trasladarán a los días martes 25, miércoles 26 o jueves 27 de agosto. Asimismo, si existe una petición expresa de alguna directiva, las fechas podrían adelantarse a los días 18, 19 y 20 de agosto para no saturar el calendario.