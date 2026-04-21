El lado mexicano de Erling Haaland: Confiesa su amor por los tacos en el Manchester City

El temible delantero del Manchester City, Erling Haaland, dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores al mostrar una faceta completamente inesperada. Lejos de los goles, la rudeza física en la cancha y la frialdad que lo caracteriza frente a la portería, el atacante de Noruega sacó a relucir su lado más cercano a la cultura de nuestro país. A través de un video publicado en su canal oficial de YouTube, el artillero demostró que su paladar exige sabor del bueno, revelando una pasión culinaria que emocionó de inmediato a toda la afición mexicana en redes sociales.

Erling Haaland calentando. REUTERS

EL ANDROIDE SE RINDE ANTE LA GASTRONOMÍA MEXICANA

Durante un recorrido por el lujoso comedor de las instalaciones del conjunto ciudadano en Inglaterra, las cámaras captaron el momento exacto en el que el gigante escandinavo se preparaba su almuerzo. Para sorpresa de todos, su elección no fue un platillo europeo complejo ni un corte de carne exótico, sino unos llamativos tacos. Mientras degustaba su banquete con evidente alegría, el goleador miró fijamente a la lente y lanzó una declaración que rápidamente se volvió tendencia: “Los tacos, una de mis cosas favoritas. Tan buenos… Comida de primera y saludable también”.

Aunque los puristas de la gastronomía nacional notaron rápidamente que el atacante consumió una versión británica del platillo —muy lejana a los tradicionales de pastor, suadero o barbacoa que disfrutamos en cada esquina de nuestro país—, el simple hecho de que catalogara a nuestra comida como su comida favorita generó una ola de simpatía. Los internautas mexicanos inundaron la sección de comentarios del video, invitando al jugador a probar las salsas picantes y el verdadero sazón que nos caracteriza. Esta revelación mostró un lado humano y relajado del europeo, alejándolo por un instante de su imagen de máquina imparable del futbol mundial.

¿VEREMOS A ERLING HAALAND COMIENDO TACOS EN EL MUNDIAL 2026?

Esta curiosa anécdota culinaria detonó una pregunta obligada entre los seguidores: ¿Qué posibilidades matemáticas existen de que el artillero pruebe el verdadero sabor de México durante el Mundial 2026? La respuesta requiere analizar el camino de su selección, la cual quedó ubicada en el Grupo I de la justa, compartiendo un sector bastante complicado con Francia, Senegal e Irak.

Erling Haaland jugará el Mundial 2026 con Noruega. REUTERS

En primera instancia, el calendario oficial indica que la mayoría de los enfrentamientos de este grupo ocurrirán en sedes de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la esperanza de ver al "Androide" en territorio nacional se mantiene viva gracias al formato del torneo. El escenario más viable para que los escandinavos pisen suelo mexicano ocurrirá en la fase de Dieciseisavos de Final. Nuestro país albergará partidos cruciales de esta ronda eliminatoria en tres recintos de primer nivel: el Estadio Banorte en la capital, el majestuoso Estadio BBVA en Monterrey y el imponente Estadio Akron en Guadalajara.

Si el combinado vikingo logra clasificar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares de su sector, la logística de la competencia marca una altísima probabilidad de que viaje a una de las sedes mexicanas para chocar contra algún líder de grupo (posiblemente los ganadores del Grupo A o el Grupo K, que tienen su base de operaciones aquí). De concretarse este cruce deportivo, la estrella del Manchester City finalmente tendría la oportunidad dorada de salir de su hotel y deleitarse con la auténtica comida callejera que tanto admira.