Klopp deja fuera a Adeyemi y llama a un juvenil de 17 años con Alemania

Jürgen Klopp dejó fuera a Karim Adeyemi y Nick Woltemade de la convocatoria de Alemania para la Nations League y llamó por primera vez a Wael Mohya, mediocampista ofensivo de 17 años del Borussia Mönchengladbach. El técnico redujo la lista respecto de las que presentó en septiembre y octubre.

La ausencia de Adeyemi sobresalió por el rendimiento del extremo desde su llegada al Barcelona. El atacante marcó cuatro goles y dio tres asistencias en 14 partidos con el club español, pero quedó fuera de la lista para los dos compromisos de noviembre.

Klopp no detalló el motivo de la exclusión de Adeyemi. Al hablar de la convocatoria, el entrenador señaló que contar con más jugadores de calidad hizo más difícil elegir. Entre los que quedaron fuera también estuvo Woltemade, delantero de la Juventus.

La selección de Alemania enfrentará a Serbia el 13 de noviembre y a Países Bajos el 16. El equipo llegará a esos compromisos con una victoria en los primeros cuatro partidos bajo el mando de Klopp, quien mantuvo a varios jóvenes en una convocatoria con menos lugares que las dos anteriores.

Mohya recibió su primer llamado y Füllkrug regresó

El primer llamado de Mohya a la selección mayor llegó mientras su club, el Borussia Mönchengladbach, pelea por la permanencia en la Bundesliga. El mediocampista ofensivo tendrá la oportunidad de debutar con Alemania en una ventana de dos partidos oficiales.

Mohya compartió convocatoria con Lennart Karl y Tom Bischof, mediocampistas del Bayern de Múnich, y con Said El Mala, extremo del Colonia. Los cuatro le dieron a Klopp opciones jóvenes para distintas posiciones, desde el mediocampo hasta la banda.

En la delantera, Niclas Füllkrug ocupó el lugar de Woltemade y recibió su primer llamado en 17 meses. El atacante del Werder Bremen, de 33 años, sumó nueve goles en siete partidos para colocarse al frente de la tabla de goleo de la Bundesliga.

El regreso de Füllkrug le dio a Alemania un delantero de experiencia para los dos encuentros de noviembre. En la misma lista, Mohya quedó a disposición de Klopp para disputar sus primeros minutos con la selección mayor, con dos oportunidades separadas por apenas tres días.