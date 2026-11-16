Klopp considera que Infantino es peor que Blatter y exige su salida de la FIFA

El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA está bajo cuestionamiento. Jürgen Klopp lanzó fuertes críticas contra la gestión del actual presidente del organismo rector del futbol mundial y manifestó su deseo de que deje el cargo en las próximas elecciones, previstas para marzo de 2027.

El entrenador alemán no ocultó su inconformidad con la situación que atraviesa el máximo organismo del futbol y consideró que es momento de buscar un cambio en su dirigencia. Incluso, comparó la actual administración con la de su antecesor, Joseph Blatter, al señalar que esperaba que las cosas mejoraran después de su salida.

Existe ahora un consenso unánime de que un cambio tendría sentido. Pensaba que, tras Sepp Blatter, la situación no podía empeorar, pero hemos llegado a este punto", expresó Klopp al ser cuestionado sobre la gestión de Infantino.

Klopp respalda posibles candidatos para sustituir a Infantino

El exdirector técnico del Liverpool y del Borussia Dortmund también mostró su respaldo a posibles candidatos que podrían competir por la presidencia de la FIFA, entre ellos el suizo Ramón Vega y el japonés Kozo Tashima.

Klopp consideró que el futbol necesita dirigentes que prioricen el desarrollo del deporte por encima de los intereses económicos y aseguró que la llegada de una figura con esa visión representaría un cambio positivo para el organismo.

Sin duda, hay personas a las que realmente les importa el futbol y que no tienen intereses económicos. Si una de ellas asumiera el cargo, sería algo sumamente positivo", agregó.

Arsène Wenger se descartó para competir por la presidencia de la FIFA

Uno de los nombres que había tomado fuerza como posible rival de Infantino era Arsène Wenger, histórico exentrenador del Arsenal y actual responsable de Desarrollo Mundial del Futbol de la FIFA.

El francés era una de las alternativas que impulsaba la UEFA para buscar un cambio en la presidencia del organismo; sin embargo, distintos reportes señalan que habría decidido no competir por el puesto. Su actual función dentro de la FIFA tiene vigencia hasta finales de 2026.

Infantino asegura tener el respaldo del futbol mundial

Mientras crecen las voces críticas contra su administración, Gianni Infantino, quien asumió la presidencia de la FIFA en 2016, ha defendido el apoyo que mantiene entre las distintas confederaciones.

En una entrevista con BBC Sport, el dirigente aseguró contar con el respaldo de "la gran, gran mayoría" del futbol mundial, en referencia a las muestras de apoyo que ha recibido de organizaciones de Sudamérica, Asia y África.

De esta manera, el proceso rumbo a las elecciones presidenciales de marzo de 2027 comienza a generar debate sobre la continuidad de Infantino y la posibilidad de un cambio en la dirigencia del futbol internacional.