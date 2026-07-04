Antonelli se cuidará de los Ferrari para este domingo en Silverstone: “No será fácil”

Andrea Kimi Antonelli busca concretar un fin de semana dominante en Silverstone, luego de ser el mejor de este sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

A pesar de ligar cinco victorias consecutivas en las primeras seis fechas del año, el italiano abandonó en la visita a Barcelona y cedió diez puntos adicionales ante George Russell la semana pasada en Austria, por lo que la diferencia entre los dos pilotos de Mercedes al comenzar este fin de semana era de sólo 40 unidades.

Sin embargo, Antonelli recuperó su hegemonía al ganar la carrera Sprint, en la que protagonizó un duelo con Lewis Hamilton, a quien superó por el primer puesto. Un caso similar se dio en la calificación, en la cual superó al Ferrari de Charles Leclerc por 177 milésimas para hacerse de su quinta 'pole position' del Mundial en curso.

Si bien estará atento al plan de juego de la casa de Maranello, Antonelli confía en tener en replicar lo hecho durante mañana domingo.

Sin duda no será fácil, porque tengo dos Ferrari detrás y, seguro, trabajarán juntos. Su ritmo es bueno, pero el nuestro fue fuerte en el Sprint. Ojalá podamos mantenerlo mañana y hacer una buena carrera”, declaró tras la sesión.

Conseguir la 'pole' es muy gratificante. No cambiamos nada del auto, sólo el diferencial, la distribución de los frenos; trabajamos en el manejo y logramos encontrar una buena configuración que me ayudó a progresar en la calificación”.

Sábado perfecto para el líder del Mundial Pirelli Motorsport

Antonelli es el primer piloto italiano en 73 años en obtener la pole ‘position’ para el Gran Premio de Gran Bretaña. El último en hacerse con los honores fue Alberto Ascari, quien a su vez, en aquel 1953, se convirtió en el tercer italiano en subir a lo más alto del podio en el evento.

Hace pocas semanas, Antonelli fue el piloto más joven en ganar el Gran Premio de Mónaco.

Pese a insistir en que nunca es fácil alcanzar estos logros, al enfrentar factores como los de este sábado en Silverstone, se sintió satisfecho porque el rendimiento de su Mercedes W17 fue consistente a lo largo del día.

Estaba un poco nervioso porque nunca me gusta salir primero para la última vuelta”, reveló.