Firouzja triunfa en Zagreb en blitz en muerte súbita

El universo del blitz se rige por otras coordenadas agonales en las que con frecuencia gravita el tiempo y la aleatoriedad. Alireza Firouzja que el primer día anotó 8/9 (+7, =2, -0), parecía naufragar este domingo: 2 de 7 posibles. Fue alcanzado en la clasificación final del Super Rapid&Blitz de Zagreb, por Nodirbek Abdusattórov. El título se resolvió Armagedón y al empatar Firouzja con las piezas negras triunfó.

En uno de los juegos más excitantes el monarca D. Gukesh exhibió la exactitud del juego posicional en su magistral victoria Anish Giri.

Clasificación Final en Zagreb: 1.) Alireza Firouzja, Francia, 23 ½; 2) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 23 ½; 3) Maxime Vachier-Lagrave, Francia, 21 ½; 4) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 21 ½; 5) Vincent Keymer, Alemania, 20; 6) Dommaraju Gukesh, India, 18 ½; 7) Anish Giri, Países Bajos,, 17; 8) Bogdan-Daniel Deac, Rumania, 15; 9) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 12 ½; 10) Iván Saric, Croacia, 7 puntos reales.

Partida decisiva que otorga el título de campeón del Super Rapid&Blitz, en fase de blitz al ritmo de 5 minutos el total de juego con dos segundos de añadido.

Blancas: Nodirbek Abduisattórov, Uzbekistán, 2,686.

Negras: Alireza Firouzja, Francia, 2,748.

Ruy López, Berlinesa. Río de Janeiro, C67.

R-30, Armagedón, Super Rapid&Blitz, Zagreb, Croacia, 05-07-2026

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0–0 Cxe4 5.d4 Cd6 6.Aa4 exd4 7.c3 b5 8.Ab3 Ae7 9.cxd4 Ca5 10.Ac2 Ab7 11.Te1 0–0 12.Cc3 a6 13.Ce5 Cac4 14.Dg4 f5 15.Dh3 Af6 16.b3 Ca5 17.Af4 Cc6 18.Tad1 Cb4 19.Ab1 Cd5 20.Cxd5 Axd5 21.Cg4 Ce4 22.Cxf6+ Dxf6 23.De3 b4 24.Axe4 fxe4 25.Axc7 a5 26.Tc1 d6 27.Tc2 h6 28.Tec1 a4 29.h3 axb3 30.axb3 Ta3 31.Dg3 Ta6 32.Rh2 Rh7 33.Rg1 Tf7 34.Ab8 Tb6 35.Tc8 Ae6 36.Ac7 Tb5 37.Ad8 Dg6 38.Dxg6+ Rxg6 39.T8c6 Axb3 40.Txd6+ Rh7 41.Tc5 Tfb7 42.Tc1 Aa2 43.Tc2 b3 44.Tb2 Tb4 45.d5 Tc4 46.Ab6 Tc2 47.Ad4 Tb4 48.Ae5 e3 49.fxe3 Te4 50.Tc6 Txe5 51.Tcxc2 bxc2 52.Txc2 Axd5 53.Tc5 Tf5 54.g4 Te5 55.Rf2 Rg6 56.e4 Txe4 57.Txd5 Tf4+ 58.Rg3 Tf6 59.h4 Te6 60.h5+ Rh7 61.Rf4 Ta6 62.Te5 Tb6 63.Rf5 Ta6 64.Re4 Tb6 65.Rf5 Ta6 66.Te8 Ta5+ 67.Re4 Ta4+ 68.Rf3 Ta3+ 69.Rf4 Ta4+ 70.Rg3 Ta3+ 71.Rh4 Ta7 72.Te4 Tb7 ½–½

Blancas: Anish Giri, Países Bajos, 2,642.

Negras: D. Gukesh, India, 2,655.

Blumenfeld, E10.

R–1–23, Blitz, Zagreb, 05–07-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 h6 4.Cc3 Ab4 5.e3 0–0 6.Ad3 Axc3+ 7.bxc3 Es común entregar el AR con el fin de dañar la estructura y deja peones doblados. 7...d6 8.0–0 e5 9.e4 Cc6 10.h3 b6 11.Te1 Ch7 12.Ae3 Df6 Ejercen presión sobre d4 y acaso fuese necesario que las blancas protegieron el centro con Ac2. Pero esto es blitz y las coordenadas agonales son otras. 13.Ch2 exd4 14.cxd4 Cxd4 Negras con peón de ventaja y mejor estructura. 15.Cg4 Axg4 16.Dxg4 Ce6 Posición relativamente equilibrada en la pugna de alfiles contra caballos. 17.Tad1=+. Tfe8 18.Ab1 Dc3 19.Tc1 Da5= La dama negra manifiesta la doble capacidad de ataque y defensa 20.Axh6 Cf6 21.Dg3 De5 22.Dxe5 dxe5 23.Ae3 Cd7 Era posible c5 para adueñarse del puesto de avanzada d4. 24.Ted1 Cdc5 25.h4 Tad8 26.Td5 f6 27.Tcd1 Tc8 [27...Txd5 28.cxd5 Cf8 29.d6 cxd6 (29...Td8 30.dxc7 Txd1+?+- 31.Rh2) 30.Txd6=] 28.g3 Ca4 29.T1d3 c6 30.Td6 [30.Td7? Cac5 31.Txa7 Cxd3–+] 30...Cac5 31.Td1 Tc7 32.Ac2 Cb7 33.Td7 Te7 34.Txc7 Txc7 35.Rg2 Ca5 36.Ab3 c5= El juego de bloqueo, aunque da igualdad permite a las negras el control de la casilla d4 que representa una cabeza de playa en territorio de las blancas. 37.f4 Cd4=+. 38.Td3 Rf8 39.f5? b5?–+ Los relojes marcan 31” para las blancas y 1´04” para las negras. 40.Tc3 b4 Observe el lector aficionado: si se quitasen todas las piezas excepto las piezas menores de las columnas a y b, las negras ganarían mediante a5 seguido de a4. 41.Td3 Cb7 42.g4 Cd6 43.Axd4 exd4 44.Rf3 Te7 45.Td2 Txe4–+ Gukesh va a finalear en forma magistral a Giri. 46.Tg2 En busca de contrachances y abrir líneas pero la posición está perdida. 46...Te3+ 47.Rf4 Th3 48.h5 Te3 49.Th2 Si se situación el caballo en g5 se daría mate en una jugada. Tf3++. 49...Cf7 50.Aa4 Re7 [50...Cg5 51.Ac6 Ch3+ 52.Txh3 Txh3–+] 51.Ac6 Ce5 52.Ae4 Cf7 53.Ad5 Ce5 54.Ae4 Cxc4 55.h6 gxh6 56.Txh6 d3–+ 57.Th7+ Rd6 58.Th8 d2 59.Td8+ Re7 60.Td5 Te1 61.Af3 Tf1 62.Rg3 Ta1 63.Ae2 Cd6 64.Rf3 Txa2 65.Txc5 b3 66.Tc7+ Rd8 67.Tc6 b2 68.Txd6+ Rc7 0-1. No hay forma de evitar la coronación de uno de los dos peones.