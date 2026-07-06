Récord en ventas de autos, ¿por qué?; Magnicharters: Profeco, con estrategia

En una economía mexicana con bajísimo crecimiento, el consumo también se ha visto mermado. Por eso llamó la atención que surgiera un dato alentador: las ventas automotrices tienen récord histórico.

Sí, durante el primer semestre de 2026 se vendieron 754 mil 394 vehículos, 5.3% más que el año pasado (datos del Inegi).

Incluso, con estimaciones de la AMDA, tomando en cuenta marcas que no quieren dar sus cifras de ventas al Inegi (BYD y otras de origen chino, y sorprendentemente Tesla), la cifra de ventas automotrices en el primer semestre sería mayor, de alrededor de 805 mil vehículos.

Se están vendiendo muchos autos, más que nunca, cuando el consumo se ha visto mermado, después de años con apenas un crecimiento de 0.8% anual en promedio.

PRECIOS DE AUTOS NO AUMENTAN TANTO

¿Por qué se venden los autos en México? Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, nos arroja una explicación coherente: por un lado, existe una sobreoferta mundial en la producción de vehículos. México no es la excepción. Las armadoras siguen produciendo de manera intensa, a pesar, por ejemplo, de que las exportaciones siguen siendo dinámicas hacia Estados Unidos, pero han frenado su crecimiento.

La sobreoferta automotriz ha originado que los precios de las unidades no aumenten tanto. Incluso el alza de precios, tomando en cuenta la inflación, ha sido menor de 2% en términos reales.

Además, en México hay 80 marcas, sobre todo con todas las chinas que han llegado. Esto origina mayor competencia y los precios no han aumentado tanto.

60% SE COMPRA CON CRÉDITO AUTOMOTRIZ

Por otro lado, hoy, las personas y empresas están adquiriendo los vehículos aprovechando el financiamiento existente.

Pocas personas pueden pagar el vehículo en una sola exhibición. Requieren el crédito automotriz.

Ahí vemos tasas de interés que han bajado, de entre 13 y 14% para los préstamos automotrices. Hace un año, la tasa de interés para un financiamiento automotriz era de 16 por ciento. Las tasas han bajado, entre competencia de los distintos créditos y también porque el Banco de México ha reducido su tasa de referencia.

Hoy en día, en México, 60% de los vehículos se vende mediante financiamiento.

Si incluimos las flotillas de empresas, la compra de vehículos llega a 70% a través de financiamiento.

Por la sobreoferta en la producción automotriz, más la llegada de marcas chinas, los precios de los vehículos se han mantenido. Y si a ello le añadimos el papel importante que está tomando el financiamiento automotriz, vemos un dinamismo en la compra de automóviles en México, a pesar de una economía que casi no está creciendo.

PROFECO CONFÍA EN CONCURSO MERCANTIL PARA MAGNICHARTERS

Iván Escalante trae una buena estrategia para los consumidores a los que Magnicharters les quedó debiendo. La estrategia es acogerse al concurso mercantil de Magnicharters, aparecer como acreedores y, a la hora de liquidación, la empresa les tendría que pagar.

Es una estrategia distinta a otras quiebras de aerolíneas. En otros casos se había acudido a las acciones colectivas, vaya a las demandas colectivas. En esta ocasión, explica Iván Escalante, no se puede acudir a una acción colectiva porque la empresa ya ni siquiera tiene domicilio. Ya está en concurso mercantil.

Magnicharters dejó de volar desde abril. Pero la semana pasada ya tuvo la cancelación como operador aéreo. No puede volar. El problema con Magnicharters fue seguir vendiendo boletos, cuando ya tenía deudas hasta el cuello.

La Profeco les pide a los usuarios de Magnicharters acudir al Juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil y, ahí, presentarse como acreedores en el expediente 46/2026.

Bien por la Profeco por estar pendiente en este tema, pues, al fin y al cabo, ya se han sacado adelante otros temas colectivos, como el de Walmart con una cancelación masiva de pedidos en línea o el concierto de Bad Bunny. Pero habían sido casos donde la solución se encontró en demandas colectivas. Ahora no. Ahora la estrategia es distinta porque la empresa Magnicharters está en otro tenor, se encuentra en concurso mercantil. La estrategia jurídica de Profeco parece la adecuada.