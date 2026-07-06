CRT: ¿se plantearán una Smart Grid?

El 15 de julio próximo vence el plazo para recibir comentarios sobre el marco propuesto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuya comisionada presidenta Norma Solano, no ha dudado en establecer canales abiertos con los operadores con red propia o virtuales para realizar en este mismo año la primera licitación pública de espectro.

Por el contenido de las bases, lo que se publicó en el Programa Nacional de Licitaciones, y considerando que México tiene asignados 695 Mhz en sus diferentes bandas (no incluyo orbital y microondas), para alcanzar 765 Mhz de espectro concesionado para uso comercial, tendrían que licitar, al menos, 70 Mhz antes de que concluya 2026, pero si toma en cuenta que en la asignación temporal de espectro para asegurar la disponibilidad de la red durante el Mundial liberó 200 Mhz que deberán ser devueltos tan pronto concluya la justa deportiva, la referencia podría ser otra.

Lo que es evidente, tanto por lo que ha expresado José Peña Merino, titular de la ATDT, como la presidenta de la CRT, es que eso pasa no sólo por la licitación de espectro, sino por un proceso de coordinación institucional con Hacienda, que encabeza Edgar Amador, para establecer los descuentos al pago de derechos y precio de la subasta en función de tres elementos incluidos en ley: actualización tecnológica (hay zonas donde aún se opera sólo con frecuencia 2G), despliegue de red (incluye fibra óptica, antenas y, estructura de redes inteligentes) y cobertura en zonas de condiciones socioeconómicas de bajo ingreso (120 mil localidades desconectadas o semiconectadas).

Poco se conoce de los cerca de 2 mil pequeños operadores (de proximidad) que ofrecen conectividad en zonas no conectadas (urbanas y rurales) y que administra Promtel, pero probablemente los descuentos se vayan para este segmento Telecom POP.

En México, en los últimos diez años, la principal discusión de los operadores para no avanzar en la cobertura ha sido el elevado costo del espectro, sin embargo, ni oficial ni privadamente, se habla de la inversión necesaria en la actualización de los más de 24 mil kilómetros de fibra óptica o de las redes inalámbricas para transformarlas en redes dinámicas que permitan a los operadores usar de manera integrada las bandas para 4G, 5G y en China hasta 6G. Redes DSS (Dynamic Spectrum Shering), al tiempo en que exista una conversación amplia con la CFE, porque las redes sin impulso eléctrico no funcionan cuando el Intelligent Grid no existe.

La parálisis regulatoria no sólo tiene que ver con trámites, aunque es bienvenida la estrategia de unificación a nivel federal para que el piso se empareje en todos los municipios, a fin de que el despliegue de infraestructura cueste lo mismo en todo país, sino también con la elaboración de un diagnóstico de la demanda real de comunicaciones digitales inteligentes por demanda de red de telecom y de energía, porque sin la expansión paralela de la red de transmisión y distribución, no camina la red de telecom.

También es urgente repensar el tema de competencia y preponderancia. En México quedan dos operadores móviles privados (Telcel/Telmex y AT&T) que tienen asignado espectro, pues el estatal, Altán Redes, que encabeza Zaira Pérez, con 150 clientes virtuales, que van desde Bait, CFE Telecom hasta Izzi, administra un espectro con pago fiscal nulo y su presencia no ha hecho la diferencia en cobertura y actualización tecnológica.

La oportunidad la abre el análisis que realiza la Comisión Nacional Antimonopolio, de Andrea Marván (esta semana cumple un año de transformación orgánica), de la propuesta de Oxxio para adquirir Movistar México, porque justo la elevada tensión entre la creciente demanda de redes (las aplicaciones y usos juegan tanto en la red de telecom nacional como en la eléctrica), por los agentes económicos y la aplicaciones digitales que usa la sociedad, hacen indispensable que la subasta de espectro incluya incentivos fiscales y regulatorios para que el proceso de actualización tecnológica transite hacia redes “inteligentes”, convergencia digital y combinadas con redes inteligentes de transmisión y distribución eléctrica, más la inversión necesaria para mantenerlas.