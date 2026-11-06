Keylor Navas con molestias físicas previo al duelo vs América, revela DT de Costa Rica

Este sábado se disputa una edición más del Clásico Capitalino entre Pumas y América y las alarmas se han encendido por el estado físico de una de las figuras del Club Universidad, Keylor Navas, pues se ha revelado molestias físicas que aqueja el portero tico.

El día de ayer se dio a conocer la convocatoria de Costa Rica para los duelos amistosos frente a Ecuador y Argentina y que lo que ella llamó más la atención fue la ausencia de Keylor Navas. Tras ser cuestionado sobre el tema, Bryan Ruíz, DT del combinado tico, reveló las molestias que aqueja el hoy portero de Pumas.

“Esta convocatoria él no va a estar en estos dos fogueos. Tiene una pequeña molestia ahí, que igual él me dijo que quería venir, pero tiene que hacerse un procedimiento”, declaró para ESPN.

El seleccionador recalcó que el objetivo es que Keylor Navas se recupere de este procedimiento, por lo que le dará descanso durante la Fecha FIFA y volverá a la convocatoria de Costa Rica para 2027.

“Para mí fue prioridad que él se recupere bien, se haga este procedimiento que tiene que hacerse, que necesita unos diez días de reposo”

Ruíz no dio detalle de que tipo de molestias presenta Navas y a que procedimiento será sometido, pero reportes desde Centroamérica señalan que es un tema en una de las rodillas.

Keylor Navas dejó su portería en cero en sus dos partidos con Costa Rica. Cristian de Marchena/Mexsport

¿Keylor Navas corre riesgo de perderse el Pumas vs América por lesión?

A pesar de las molestias que presenta desde hace tiempo, Keylor navas no corre riesgo de perderse el Clásico Capitalino por lesión, pues está en condiciones de seguir jugando con normalidad como lo ha hecho todo este torneo.

Todo apunta a que Navas se realizará una limpieza en la rodilla después de disputar el Clásico Capitalino vs las Águilas y gracia a la Fecha FIFA tendrá los 10 días de reposo que señala su entrenador en Costa Rica Bryan Ruíz, para poder volver a la actividad con Pumas en la Jornada 17 el 21 de noviembre vs Rayados.