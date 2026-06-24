¡Brilla con 18 años! Golazo de Alajbegovic acerca a Bosnia a la siguiente fase del Mundial

El joven talento Kerim Alajbegovic llevó sobre sus hombros las esperanzas de Bosnia y Herzegovina para quedarse como el tercer lugar del Grupo B gracias a su victoria de 3-1 abre Qatar, en el cierre de la actividad de este sector en la Copa del Mundo.

Alajbegovic se hizo de un espacio entre los libros de récords de precocidad en la historia de los Mundiales con un soberbio bombazo de derecha desde fuera del área, con el que abrió la cuenta a los 23 minutos para que el conjunto europeo sumara su primera victoria en el campeonato.

El veterano Edin Dzeko fue el artífice para ampliar la ventaja 11 minutos después, luego de una uncursión al área por sector derecho, desde donde sacó un centro que fue desviado por el zaguero Sultan Al-Brake y terminó al fondo de las redes cataríes.

El vetererano Hassan Al-Haydos, quien a los 35 años celebró 189 internacionalidades con Qatar, recortó la distancia al rematar desde el centro del área para llegar a 42 dianas con su equipo nacional poco antes del descanso.

Ermin Mahmic ingresó de cambio para tener su cita con el destino al marcar el tercer tanto con el que la victoria quedaba asegurada a los 80 minutos, al beneficiarse de una serie de rebotes y rematar dentro del área el balón que no pudo desviar el arquero Mahmoud Abunada.

Bosnia y Herzegovina se quedó con el tercer puesto de su grupo al terminar con cuatro unidades. Su posición lo proyecta para ser uno de los mejores terceros lugares que avanzan y, a falta de varios partidos, para medirse al anfitrión Estados Unidos en la fase de dieciseisavos de final. Para Qatar terminó la segunda aventura mundialista de su historia, en la que volverán a su país después de haber cosechado su primer punto en Copas del Mundo.

Momento en el que Kerim Alajbegovic saca el potente derechazo con el que marcó el primero de los tantos de Bosnia. AFP

Alajbegovic cumple la promesa de brillar

El mediocampista Kerim Alajbegovic hizo una genialidad después de conducir desde el sector izquierdo hasta hacerse un espacio llegando a la derecha para sacar un tremendo zapatazo que se metió a la portería a media altura para dejar en el ambiente la sensación de confirmarse como uno de los jóvenes más talentosos que estarían compitiendo en el Mundial.

Con esta, se convirtió en el quinto más joven en la historia de los Mundiales en marcar un tanto a los 18 años y 276 días, un recuento que lidera el legendario Pelé con 17 años y 241 días.