Haití roza el milagro ante Marruecos, pero cae 4-2 en el Mundial 2026

El milagro estuvo cerca de darse para escribirse otro glorioso capítulo de las selecciones que debutaban en un Mundial en el 2026, pero al final, Marruecos impuso sus condiciones y se llevó la victoria 4-2 ante el cuadro caribeño, quienes se quedaron a un paso de obtener su primer punto en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA

Haití se mantuvo en disputa por el resultado de empate durante setenta y siete minutos del encuentro y, de hecho, llegaron a estar con la ventaja para poder concretar su primer triunfo en la historia.

El marcador se abrió en el minuto 10 por conducto del jugador haitiano Joseph, quien conectó el balón dentro del área tras recibir un centro enviado por Duverne. Marruecos igualó el marcador en el minuto 37, por conductor de Hakimi.

Cinco minutos después, en el minuto 42, Haití recuperó la ventaja mediante un remate de media distancia efectuado por Isidor. Sin embargo, antes de concluir la primera mitad, en el minuto 43, el futbolista Saibari anotó el gol del empate en un encuentro que, hasta ese momento, lucía bastante cerrado.

Wilson Isidor celebra su gol por parte de Haití IMAGN IMAGES via Reuters

En el segundo periodo, la paridad en el marcador se rompió en el minuto 77. Rahimi, recién ingresado de cambio, controló el balón en el interior del área para colocar el 3-2 parcial en favor de Marruecos. Finalmente, en el minuto 88, Yasine anotó el cuarto gol de la escuadra africana tras una revisión en el VAR que llevó al retraso del festejo.

Con este resultado, la selección de Marruecos aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo en la segunda posición de su sector.

¿Cómo termina el grupo de Marruecos y Haití?

Brasil finalizó como el líder del sector C, mientras que Marruecos avanzó con la segunda posición, un resultado que, por ahora, lo pondría contra los Países Bajos en partido que se desarrollaría el 29 de junio.

Haití deja el torneo sin sumar un solo punto, con tres derrotas, dos goles a favor y ocho en contra.