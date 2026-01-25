Kanye West gana el horario estelar. El América vs. Necaxa se recorre más temprano

El suplicio del América vuelve a aparecer de nuevo. Mientras siga en el estadio Ciudad de los Deportes tiene que flexibilizar su horario de partidos cada vez que haya un espectáculo en la Plaza de México, adjunta al inmueble de futbol.

Como ha sucedido en ocasiones anteriores, para evitar multas de la delegación Benito Juárez, el América ha decidido cambiar el horario del partido ante el Necaxa del sábado 31 de enero pues choca con un concierto en la Plaza México.

Mezclado con el mal funcionamiento del equipo y que es el único en la Liga MX en este torneo de Clausura que no ha anotado en tres partidos, el América vive un tormento por varias cosas negativas que se le juntan.

América suma 270 minutos sin gol en el Clausura 2026 de Liga MX, siendo el único equipo con 0 goles luego de 3 partidos. Mexsport

La jornada 4 hace que este torneo tan atrabancado del Clausura se reanude, después de una semana de paro por llevar jugadores de la liga local a la Selección Mexicana que afrontó un par de compromisos internacionales en Centroamérica y Sudamérica.

¿A qué hora jugará el América?

El partido de la fecha 4 del Clausura 2026 estaba originalmente dispuesto a jugarse a las 21:00 horas del sábado 31 de enero en el estadio Ciudad de los Deportes, sin embargo, el América ha mandado la petición oficial a la Liga MX para que se cambie a las 16:00 horas del mismo día.

Esto porque el concierto del cantante Kanye West, que tendrá fecha doble el viernes 30 y sábado 31 de enero, comienza a las 20:00 horas, por lo que después del partido se solicitará de inmediato la evacuación de los aficionados para evitar aglomeraciones.

El concierto además será transmitido en la plataforma ViX Premium que es propiedad de Televisa, dueña también del América.

kanye West tendrá concierto el sábado 31 de enero en la Plaza México Archivo

Apenas hace un mes, las Águilas tuvieron que cambiar el horario de su partido de vuelta de cuartos de final del torneo pasado ante el Monterrey que, aunque ganaron 2-1, de poco les sirvió pues quedaron eliminadas. En esa fecha un concierto de Junior H, un interprete de corridos tumbaos.