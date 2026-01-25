"Esperarlos, no hay más", El Vasco Javier Aguirre se resigna con los lesionados en el Tri

El Vasco Javier Aguirre, entrenador de México se resigna ante los soldados que se le han caído antes de la gran batalla mundialista.

Encoge los hombros, arquea las cejas y la boca se le vuelve como si fuera una linea de cera que va descendiendo. Entonces se frota la frente como es su costunbre cuando habla de un tema que realmente le preocupa.

En este caso, a poco más de cuatro meses para el Mundial sabe que tiene una enfermería por atender: Santiago Giménez, Israel Reyes, Edson Álvarez, Luis Chávez, Alexis Vega, Rodrigo Huescas, César Chino Huerta...

Hay que esperarlos hasta el último momento que nos de FIFA, no hay más”

Las alarmas se siguen encendiendo, porque el panorama se vuelve sombrío a pocos meses del Mundial y sin que el Vasco pueda tener un equipo armado porque los jugadores se le siguen cayendo.

Cualquier selección espera hasta que la FIFA pida una lista completa; les he pedido que estén sanos y jugando, el que esté jugando será decisión nuestra, estamos en enero y falta tiempo. Tenemos en el radar a todos ellos, no sólo a Santi Giménez sino ahora también a Edson Álvarez"

Desde el año pasado, Aguirre ha tenido que ir tachando jugadores y apelar a la paciencia. En el último tramo de la preparación más que nunca sabe que debe ser cauto y dar lugar a aquellos jugadores que estuvieron la mayoría de la sveces en el Tri, a pesar de no estar en su mejor estado de salud por ahora.

Santiago Gimenez tendido sobre el césped, sufría de una lesión en el tobillo y fue operado. Mexsport

"También vemos a Huescas, al Chino César Huerta, a Luis Chávez, chicos que han sido operados y están en proceso de recuperación. Tenemos una persona que vive en Europa, y se mueve con cada uno de ellos para informarnos".

Con algo de resignación reconoció que eso es lo más que pueden hacer: estar atentos, darñes cariño y ánimo en su recuperación y esperar que vuelvan pronto para estar integrados con el Tri.