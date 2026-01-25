Los New England Patriots hacen historia y llegan al Super Bowl en cinco décadas distintas

Los New England Patriots sellaron un regreso épico al Super Bowl LX, consolidando una marca que amplía aún más su historia como franquicia de élite en la NFL. Tras vencer 10-7 a los Denver Broncos en una final de la Conferencia Americana (AFC) marcada por una intensa nevada en Denver, los Patriots se convirtieron en el primer equipo en la historia en alcanzar el Super Bowl en cinco décadas distintas: 1980s, 1990s, 2000s, 2010s y 2020s.

El triunfo ante los Broncos no solo fue relevante por lo competitivo del juego, sino también por las circunstancias climáticas. El partido, disputado bajo condiciones prácticamente invernales en el Empower Field at Mile High, fue un duelo defensivo que terminó decidiéndose por una única anotación, con el corredor y mariscal de campo Drake Maye sellando la victoria con una carrera clave en el último cuarto.

Este nuevo boleto al Super Bowl es la duodécima aparición de los Patriots en la gran final de la NFL, un récord que ninguna otra franquicia ha alcanzado, y representa su primer regreso desde el Super Bowl LIII, jugado tras la temporada 2018.

UN LEGADO RENOVADO

El equipo que hoy celebra su pase al Super Bowl no es el mismo que dominó la liga en la era de Tom Brady y Bill Belichick, aunque ese legado sigue siendo fundamental en la identidad de la franquicia.

Tras temporadas de transición y altibajos, los Patriots retomaron su competitividad bajo la dirección del entrenador Mike Vrabel, quien en su primera temporada completa como head coach llevó al equipo de un récord de 4-13 en 2024 a 14-3 y campeón de la AFC en 2025.

La combinación de una defensiva férrea, un ataque equilibrado y la emergente figura de Maye, quien ha comandado el juego sin importar las bajas ni las adversidades, ha revitalizado a una organización que parecía en reconstrucción hace apenas dos temporadas.

MIRANDO AL SUPER BOWL LX

El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. Para Nueva Inglaterra, este momento no solo es una revancha deportiva, sino también un símbolo de continuidad y adaptabilidad en una liga donde la paridad es la regla. Alcanzar el Super Bowl en cinco décadas distintas, y con múltiples eras de jugadores y estilos diferentes, es un logro que reafirma que los Patriots siguen siendo un nombre pesado cuando se trata de grandes escenarios.